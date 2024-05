Ποια είναι η πραγματική «Μάρθα», η stalker από το «Baby Reindeer» του Netflix που σπάει ταμεία (pics)

Η σοκαριστική πραγματική ιστορία έκανε τους φαν της σειράς να ψάξουν εμμονικά την πραγματική γυναίκα στην οποία βασίζεται η stalker Μάρθα Σκοτ.

Η επιτυχία του Netflix βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία εμπνευσμένη από την περιπέτεια που υπέστη ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς, Ρίτσαρντ Γκαντ.

Στη σειρά, ο χαρακτήρας του, ο μπάρμαν και stand up comedian Ντόνι Νταν γίνεται το αντικείμενο της εμμονής για τη μοναχική Μάρθα, την οποία υποδύεται η Τζέσικα Γκάνινγκ.

Ο Ρίτσαρντ ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε πολύ για να κρύψει την ταυτότητα της γυναίκας που τον καταδίωκε στην πραγματική ζωή και παρακάλεσε τους θαυμαστές να μην την αναζητήσουν.

Αλλά την περασμένη εβδομάδα, η πτυχιούχος νομικής Φιόνα Χάρβεϊ αποκαλύφθηκε, υποστηρίζοντας ότι οι θαυμαστές της σειράς την έχουν κατηγορήσει ότι ήταν αυτή που παρακολουθούσε τον Γκαντ στην πραγματική ζωή.

Και υποσχέθηκε να μηνύσει το Netflix, υποστηρίζοντας ότι θα τους «σκίσει» στο δικαστήριο.

Ποια είναι η Φιόνα Χάρβεϊ, η πραγματική stalker «Μάρθα»

Η 58χρονη Φιόνα είναι από το Fyvie του Aberdeenshire και λέει ότι γνώρισε τον Γκαντ πριν από χρόνια όταν ήταν μπάρμαν στο «The Hawley Arms» στο Κάμντεν του Λονδίνου.

Παραδέχεται ότι τον έκανε φίλο της και ισχυρίζεται ότι του χάρισε ένα καρό παντελόνι από τα M&S για να τον συγχαρεί σε μια από τις κωμικές του εκπομπές. Αλλά αρνείται ότι τον καταδίωξε.

«Είμαι πολύ ελκυστική. Δεν είναι ο Μπραντ Πιτ», είπε στη Scottish Sun.

«Έχω αξίωση κατά του Netflix καθώς αυτό κοστολογείται ως μέρος μιας αληθινής ιστορίας. Υπάρχει μια χοντρή ηθοποιός που υποτίθεται ότι είμαι εγώ», ισχυρίστηκε.

«Είμαι πολύ ικανή δικηγόρος. θα έπρεπε να το κάνω μόνη μου. Είμαι πολύ καλή. Έχω φωτογραφική μνήμη και μπορώ να απομνημονεύσω τεράστια αρχεία. Ήμουν κορυφαία στο σχολείο μου σε όλα», τόνισε.

Όσο για το πώς ανακάλυψε το σόου, λέει ότι το αντιλήφθηκε για πρώτη φορά όταν ο Γκαντ πήγε στο Edinburgh Fringe Festival ως one-man show. «Έχει βρει αυτόν τον χαρακτήρα που ονομάζεται Μάρθα και με έχει βάλει στο κάδρο. Είναι ένα σόου για 20άρηδες. Για ανθρώπους χωρίς ζωές, χωρίς δουλειά, οτιδήποτε. Δεν θέλω να γίνω διασημότητα».

Σε μια συνέντευξή της στην Daily Mail, ισχυρίστηκε ότι έλαβε «απειλές θανάτου και κακοποίησης από υποστηρικτές του Ρίτσαρντ Γκαντ».

«Χρησιμοποιεί το Baby Reindeer για να με καταδιώξει αυτός τώρα», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο Γκαντ «εκφοβίζει μια ηλικιωμένη γυναίκα στην τηλεόραση για φήμη και περιουσία».

«Είμαι το θύμα. Έχει γράψει ένα κακό σόου για μένα», πρόσθεσε. Υποστήριξε επίσης ότι ο Γκαντ έχει «σύνδρομο του κύριου χαρακτήρα».

Πηγή: iefimerida.gr



Damn!! If it isn't sad enough that Baby Reindeer is actually a real-life story from 10 years ago and Richard had to relive his trauma, a simple search on Twitter brought up the real Martha aka Fiona Harvey.



Could she be the stalker as depicted or was the stalker well disguised pic.twitter.com/ATQztzm4Zc