Η Φενερμπαχτσέ βράβευσε τον Ντατόμε (vid)

Ο Τζίτζι Ντατόμε ανακοίνωσε την περασμένη σεζόν την αποχώρηση του από την ενεργό δράση με το παιχνίδι της Ιταλίας κόντρα στην Σλοβενία να είναι το τελευταίο του στα παρκέ. Η τουρκική ομάδα πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Αρμάνι Μιλάνο βράβευσε τον Ντατόμε για την προσφορά του στο μπάσκετ, άλλα και στην Φενέρμπαχτσε.

Η διοίκηση της ομάδας του έδωσε ένα πίνακα με φωτογραφίες από την θητεία του στην Φενέρ και αυτός δεν παρέλειψε να κάνει μια δήλωση στα τούρκικα.

