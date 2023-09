Πιτίνο: «Ακούω πως η Big East κοιτάζει να συμπεριλάβει τις ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού»

Ο Ρικ Πιτίνο είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος και το χιούμορ που τον διακατέχει τον κάνει μοναδικό. Άλλωστε το είχαμε διαπιστώσει και με την παρουσία του στην Ελλάδα, όταν βρισκόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς ουκ ολίγες φορές γινόταν viral με τις ατάκες του και το χιούμορ του.

Ο 70χρονος κόουτς αποτελεί εδώ και λίγες μέρες ο νέος προπονητής στο πανεπιστήμιο Σεντ Τζον’ς της Νέας Υόρκης στην πόλη όπου γεννήθηκε, το οποίο θα συμμετέχει στην περιφέρεια Big East.

Ο Πίτινο έκανε ένα tweet σήμερα σχολιάζοντας την απόφαση ACC (Atlantic Coast Conference) να συμπεριλάβει στην λίγκα δυο κολλέγια, τα οποία βρίσκονται στην άλλη πλευρά των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα το Στάνφορντ και η Καλιφόρνια την επόμενη αγωνιστική χρονιά θα αγωνίζονται στην ACC, γεγονός που τους αναγκάζει να ταξιδεύουν πολλές ώρες για να συμμετάσχουν στους αγώνες.

Με αφορμή, λοιπόν, την απόφαση της λίγκας ο Ρίκ Πιτίνο έσπευσε να σχολιάσει χιουμοριστικά, εμπλέκοντας τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

«Είναι καταπληκτικό που η ACC πρόσθεσε Στάνφορντ και Καλιφόρνια. Ακούω πως η Big East κοιτάζει να συμπεριλάβει τις ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού… Είναι μόνο εννέα ώρες πτήση!».

It's great that the ACC has added Stanford and Cal. I hear the Big East is looking to add teams from Panathinaikos & Olympiacos - it's only a nine hour flight 🤷‍♂️😂😂