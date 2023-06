Σεξουαλικό σκάνδαλο «πονοκεφαλιάζει» τον Ζάιον

Πριν από μερικές ημέρες ο Ζάιον Γουίλιαμσον και η σύντροφός του, Ακίμα, αποκάλυψαν πως περιμένουν ένα κοριτσάκι. Την ευτυχία τους όμως ήρθε να χαλάσει η καταγγελία γνωστής πρωταγωνίστριας ταινιών ερωτικού περιεχομένου η οποία τονίζει ότι ίσως είναι έγκυος από τον γνωστό παίκτη. Με τον οποίο διατηρούσε σχέση.

«Προσευχήσου να μην είμαι κι εγώ έγκυος, γιατί σίγουρα έχω καθυστέρηση. Σου έλεγα ότι θα είσαι ο επόμενος βασιλιάς, ο επόμενος ΛεΜπρόν. Σε έδωσα κίνητρο για τη φετινή σεζόν. Είναι τοξική, για αυτό πήρες βάρος και το σιχαίνομαι για εσένα ειλικρινά. Με πλήγωσες με αυτό και δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες το βράδυ» είπε η ηθοποιός και στη συνέχεια σε νέα της αρνήτηση ειπε: «Το πρόσωπό σου με αηδιάζει. Δεν μπορούσα καν να σε κοιτάω όταν ήμασταν στο κρεβάτι. Σβήσε όλα τα βίντεο με τις προσωπικές μας στιγμές από το κινητό σου τώρα. Σε άφησε να με γ...ς τόσες φορές χωρίς προφυλακτικό και εσύ πήγες και έκανες αυτό αρουραίε».

Better pray I’m not pregnant too because I’m definitely late @Zionwilliamson