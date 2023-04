Κάνουν την έκπληξη με Ίμε Ουντόκα οι Χιούστον Ρόκετς!

Ο πρώην -πλέον- προπονητής των Σέλτικς, που το περασμένο καλοκαίρι μπήκε στο... περιθώριο μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε στον οργανισμό των «Κελτών» για παράνομη σχέση με γυναίκα υπάλληλο των Βοστωνέζων, θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στους Χιούστον Ρόκετς.

Όπως αναφέρουν αρκετά δημοσιεύματα στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, ο Ουντόκα έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους των Χιούστον Ρόκετς και θα αντικαταστήσει τον Στέφεν Σάιλας στην άκρη του πάγκου των Τεξανών, στην προσπάθεια που θα κάνουν την επόμενη σεζόν για επιστροφή στα playoffs.

Ο Ουντόκα, που οδήγησε τους Σέλτικς μέχρι τους τελικούς του NBA την περσινή σεζόν, όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν συμμετείχε σε καμία δραστηριότητα των «Κελτών», ως αποτέλεσμα της εσωτερικής τιμωρίας που του επιβλήθηκε για το σκάνδαλο που δημιούργησε.

The Houston Rockets are hiring Ime Udoka as their new head coach, sources tell me and @KellyIko.