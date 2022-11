Η πρώην ψυχολόγος των Σπερς κατέθεσε μήνυση στον Πρίμο για παρενόχληση

Η αποδέσμευση του Τζος Πρίμο από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, πριν από μερικές μέρες, προκάλεσε τεράστια έκπληξη σε όλους στο ΝΒΑ. Ο Πρίμο άλλωστε ήταν ένας από τους παίκτες στους οποίους οι Σπερς είχαν αποφασίσει να επενδύσουν για το μέλλον τους, ωστόσο η διαδικασία εξέλιξης σταμάτησε στα τέλη Οκτωβρίου.

Κι ενώ η υπόθεση παραμένει... ζεστή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με τις ενέργειες του νεαρού γκαρντ, που αποδεσμεύτηκε από την ομάδα του Τέξας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, η πρώην ψυχολόγος των Σπερς, Χίλαρι Γκόθεν, κατέθεσε μήνυση στον Πρίμο για παρενόχληση. Στην αναφορά της τονίζει πως ο 19χρονος άσος από το Τορόντο εκτέθηκε εννιά φορές προς την πρώην ψυχολόγο της ομάδας.

Το σημείο όμως που προκαλεί ερωτηματικά και αναμένεται να συζητηθεί, αφορά τη στάση των Σαν Αντόνιο Σπερς. Διότι στην αναφορά της η Γκόθεν τόνισε πως ενημέρωσε άπαντες στον οργανισμό από την πρώτη στιγμή, ωστόσο οι αναφορές της αγνοήθηκαν από τους Σπερς. Η Αμερικανίδα ψυχολόγος ενημέρωσε τον Ιανουάριο του 2022 την ομάδα του Τέξας για την στάση του Πρίμο, όμως δεν υπήρξε καμία αντίδραση.

Όπως είναι φυσικό, το θέμα του Πρίμο αναμένεται να έχει αρκετά επεισόδια ακόμα, καθώς η μηνυτήρια αναφορά της Γκόθεν φέρνει νέα δεδομένα, παρουσιάζοντας τα δεδομένα και την στάση τόσο του παίκτη, όσο και της ομάδας στα επανειλημμένα περιστατικά.

The lawsuit, obtained by @TheAthletic @Stadium, alleges that Cauthen informed the Spurs organization of Primo's indecent exposures in January 2022 and her repeated reports went "ignored." More to come on this developing story. https://t.co/zCBA1Vs20a