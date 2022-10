Δείτε τις καλύτερες φάσεις του Οκτωβρίου:

🍿 𝑫𝒖𝒏𝒌𝒔, 𝒃𝒍𝒐𝒄𝒌𝒔, 𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒓𝒂𝒛𝒚 𝒔𝒉𝒐𝒕𝒔... October has been good to us!

What's your favorite play this month?#BasketballCL pic.twitter.com/wwt01CV4lV