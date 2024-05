Ο άνθρωπος πίσω από το «i» στα προϊόντα της Apple πιστεύει ότι το iPhone θα πρέπει να αλλάξει όνομα

Ο Ken Segall, ο οποίος είχε εργαστεί πολύ στενά στο παρελθόν με τον αείμνηστο Steve Jobs και την Apple πιστεύει ότι ήρθε η στιγμή η εταιρία να αλλάξει ονομασία στα iPhone.

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, ο Segall είναι ο υπαίτιος στο γράμμα «i» που βλέπουμε εδώ και χρόνια μπροστά από σχεδόν όλα τα προϊόντα της Apple. Η αρχή είχε γίνει με εκείνον και το iMac το 1998, ενώ μετά ακολούθησαν τα iPod, iPad και iPhone.

Ο Ken Segall είναι ο άνθρωπος πίσω από πολλές διάσημες καμπάνιες της Apple, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης Crazy Ones και του Think Different. Η μεγαλύτερη επιρροή του στη διαφήμιση ήταν τότε που επινόησε το «i» σε όλα τα προϊόντα.

Ωστόσο, όπως μαθαίνουμε από το Wired, ο Segall πιστεύει ότι ήρθε πλέον η στιγμή η Apple να επιλέξει μια νέα ταυτότητα για τα προϊόντα της που θα αντιπροσωπεύει την εξέλιξή της και την αλλαγή που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες.

Το «i» θα πρέπει να φύγει. Τώρα δεν έχει νόημα. Σίγουρα, ο Steve Jobs έχτισε την apple γύρω από αυτά, αλλά να θυμάστε ότι το «i» ήταν πάντα μια εμπορική επωνυμία. Μπορεί να υπάρχουν εκεί έξω ειδικοί του μάρκετινγκ που πιστεύουν ότι θα ήταν τρελό να αφήσει αυτό το όνομα η Apple, αλλά για πόσο ακόμα;

Υπάρχουν εδώ και καιρό εταιρίες που έχουν και εκείνες το «i» μπροστά από το όνομά τους και αυτό είναι πρόβλημα για την Apple, η οποία είναι γνωστή για την καινοτομία της.

Για την ιστορία, η Apple έκανε κάποιες αλλαγές τα τελευταία χρόνια, με το Apple Watch -αντί να το ονομάσει iWatch, με το Apple Vision Pro, αλλά και με το Apple TV. Παρόλο που το Apple TV αρχικά ονομαζόταν “iTV”, τελικά η εταιρία επέλεξε να αλλάξει την ονομασία του.

Εσείς πιστεύετε ότι ήρθε ο καιρός η Apple να αλλάξει τις ονομασίες των προϊόντων της;

Πηγή: unboxholics.com