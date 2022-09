Με... μακριά κοτσιδάκια ο Τζίμι Μπάτλερ που είπε «προδότη» τον Τάκερ! (vids)

Ο ηγέτης των Χιτ έκανε τα μαλλιά του μακριά κοτσιδάκια, ξυρίστηκε, ενώ όταν ρωτήθηκε σχετικά είπε:

«Δεν είναι extensions, δεν ξέρω αν θα κρατήσω το μαλλί μου έτσι. Ποιος ξέρει; Δοκιμάζω διάφορα πράγματα, έχω και το δολοφονικό baby face. Απλά θέλω να τρελάνω το ίντερνετ, αυτός ήταν ο στόχος μου το καλοκαίρι και δούλεψε».

Ενώ για την ομάδα είπε, αφού πρώτα αστειεύτηκε με τον πρώην πλέον συμπαίκτη του: «Ο Πι Τζέι Τάκερ είναι προδότης (μετακόμισε στη Φιλαδέλφεια), όμως τον αγαπώ. Είμαι ενθουσιασμένος, όπως όλοι μας στην ομάδα. Θα βρούμε τον τρόπο για να κάνουμε αυτό που πρέπει».

"I'm just messing with stuff to make the internet mad. That was my goal this summer and it worked." Jimmy speaks on his offseason hair styles. 🤣 #NBAMediaDay pic.twitter.com/5cDFBFadhB

"New season, new year. I'm excited, I know all the guys are excited... we'll find a way to get done what we want to get done."



Jimmy Butler and the Heat are ready for 2022-23.#NBAMediaDay pic.twitter.com/kMUx11bsug