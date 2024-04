Ρεκόρ καριέρας ο Σλούκας με τους 29 πόντους, υπόκλιση και αποθέωση στο ΟΑΚΑ (video)

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι με 29 πόντους και εκπληκτικά ποσοστά: 8/9 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 1/1 βολή. Είχε ακόμα 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 29' για να συγκεντρώσει 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Το προηγούμενο ρεκόρ του Σλούκα ήταν πριν από έξι χρόνια, τον Απρίλιο του 2018 με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, όταν κόντρα στη Μάλαγα είχε βάλει 26 πόντους.

Το ΟΑΚΑ αποθέωσε τον Σλούκα και ο ίδιος απάντησε με μια υπόκλιση, λέγοντας ευχαριστώ με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Δείτε το βίντεο:

Captain Kostas.



Sloukas made a new #EuroLeague career high (29 PTS) and the crowd gave him an impressive standing ovation.



Panathinaikos tied the series against Maccabi Tel Aviv. #paobc pic.twitter.com/zVZXvKLyTf