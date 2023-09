Χαρακτήρας σε βιντεοπαιχνίδι... γκολφ ο Γκάρεθ Μπέιλ (vid)

Ο 34χρονος έκανε το ντεμπούτο του στο PGA Tour στο Pebble Beach Pro-Am τον Φεβρουάριο, ενώ έπαιξε επίσης μαζί με τον Ρόι ΜακΙλρόι στο Πρωτάθλημα BMW PGA Celebrity Pro-Am αυτής της εβδομάδας.

Το πάθος του για το άθλημα συχνά οδήγησε σε επικρίσεις ενώ βρισκόταν στη Μαδρίτη, ειδικά το 2019 αφού γιόρτασε με μια σημαία της Ουαλίας που έγραφε: «Ουαλία. Γκολφ. Ρεάλ Μαδρίτης. Με αυτή τη σειρά».

Ο πρώην αρχηγός της Ουαλίας, ο οποίος εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του βιντεοπαιχνιδιού FIFA 14 της Electronic Arts μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, προστέθηκε τώρα στο PGA Tour 2K23, το οποίο περιλαμβάνει ένα μάθημα ειδικά σχεδιασμένο από τον ίδιο:



«Είμαι ο Γκάρεθ Μπέιλ. Είμαι εδώ για να κάνω σάρωση στο PGA Tour 2K23", είπε σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπέιλ έπαιξε για τη Σαουθάμπτον και την Τότεναμ πριν πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2013 με παγκόσμιο ρεκόρ τότε μεταγραφής 100 εκατομμυρίων ευρώ, όπου κέρδισε πέντε τίτλους Champions League μεταξύ πολλών άλλων σημαντικών διακρίσεων.

Οδήγησε την Ουαλία στους ημιτελικούς του Euro 2016 και στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1958 στο περσινό Μουντιάλ στο Κατάρ. Ο απολογισμός του Μπέιλ με 111 συμμετοχές και 41 διεθνή γκολ είναι και τα δύο ρεκόρ για την εθνική ανδρών της Ουαλίας.

When your lucky number is the same as your tee time 😎



Play as @GarethBale11 on the Elevens Course now by @VctryLnSprts! #PGATOUR2K23 pic.twitter.com/V3HDcSTUwi