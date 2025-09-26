Ο Παπαδημητρίου, η παρέμβαση Ολυμπιακού και το Κύπελλο στο Netflix

Πάλι εδώ και ο Παπαθεοδώρου δεν έχει συνέλθει από το τζετ λανγκ οπότε γράφω ό,τι θέλω. Άλλωστε «Στρατηγός» είμαι.

Και να θέλεις να ξεκουραστείς δε σε αφήνουν οι σατανάδες.

* Έβλεπα το ματς της τριφυλλάρας στην Βέρνη

* Κι εκεί που με έπαιρνε ο ύπνος, σαν να να είδα σε έναν πανηγυρισμό τον Παπαδημητρίου

* Μπα σε καλό σου λέω, ιδέα μου θά’ναι

* Τσουπ κι άλλο γκολ η πράσινη αρμάδα του Κόντη πριν προλάβω να κλείσω τα μάτια μου, ε εκεί δε λάθεψα

* Όσο να πεις για έναν που ζει στην Αθήνα η Βέρνη πέφτει πιο κοντά από τη Λεωφόρο, οπότε σου λέω κάτσε να πάρω ένα αεροπλανάκι να πεταχτώ

* Δεν πήγε την Κυριακή στο ντέρμπι, μπορεί να είχε και traffic που λένε στο χωριό μου, σου λέει όμως τι είναι να πεταχτείς στην Βέρνη, ένα τσιγάρο δρόμος

* Πρέπει να έχει το ρεκόρ γκίνες ως ο μοναδικός αθλητικός διευθυντής που πηγαίνει στα παιχνίδια μόνο με αεροπλάνο. Πώς ήταν ο Μπέργκαμπ; Το αντίθετο.

* Στο Αγρίνιο θα τον δούμε, με Ατρόμητο κεκλεισμένων, οπότε θα πάει, μετά έχει διακοπή για τις Εθνικές, ε σου λέει θα μετά θα με ξεχάσουν

* Αμ δεν ξεχνιέσαι Γιάννη μου

* Εν τω μεταξύ ο Κόντης ήρθε για να μείνει ως πρώτος

* Αυτή ήταν η συμφωνία

* Τώρα όμως που κερδίζει αρχίζει και κινδυνεύει η θέση του

* Ήδη ο Παπαδημητρίου από χθες το βράδυ πρέπει να περνάει συνεντεύξεις με υποψήφιους προπονητές

* Καθόμουν κι έβλεπα την Ζέτα να μιλά για τη league phase του κυπέλλου Ελλάδας σε εκπομπή δημιούργημα του πορτοκαλί σάιτ.

* Κι έχουμε και τον Γκαγκάτση που το έχει πιστέψει ότι υπάρχει league phase στο κύπελλο Ελλάδας σαν το Τσουλού.

* Βέβαια εδώ έχουμε Λεβαδειακό πρωτοπόρο, Αιγάλεω με χορτάρι ΟΠΕΚΕΠΕ, Ελλάς Σύρου και Ηλιούπολη, την πόλη του Γιαννάκη

* Στο Τσουλού κάτι πεταμένες σαν την Παρί, την Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα και την Σίτι.

* Ο Γκαγκάτσης του χρόνου είναι ικανός να το πουλήσει το κύπελλο στο Netflix για να πει «σας τα έλεγα εγώ» και να πανηγυρίσει στην 17η φορά που θα βγει στον Κυριάκο

* Διάβασα σήμερα ότι ο ΟΣΦΠ έκανε παρέμβαση υπέρ της Κηφισιάς και είναι σκάνδαλο το γεγονός πως γίνεται αυτό με τόσους πρώην ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού

* Βέβαια είναι γνωστοί για τις νομικές τους γνώσεις οι Κυργιάκος, Μπασινάς, Κοτσόλης, Βαζέχα

* Είναι το γνωστό δικηγορικό γραφείο ΚΜΚΒ από τα αρχικά τους

* Εγώ που λέτε εκεί πάω όταν θέλω να κάνω μήνυση ή όταν με γράφει η αστυνομία για παράνομο παρκάρισμα

* Τώρα πώς γίνεται να κράζουν την Κηφισιά που έκανε τα ασφαλιστικά και όχι τον Ολυμπιακό που έκανε παρέμβαση, ως υποχείριο του Πρίτσα, άγνωστο

* Τελικά Πρίτσας και Κομπότης μας δουλεύουν όλους

* Ο Πρίτσας έχει κάνει ουρά του τον Ολυμπιακό

* Και ο Κομπότης είναι πρώτος στο κύπελλο με galacticos και έτοιμος να γίνει η πρώτη ομάδα μετά την Λάρισα τη δεκαετία του ‘80 που θα σπάσει το Big-4

* Στον ΠΑΟΚ έχουν περάσει 24 ώρες χωρίς ανακοίνωση για μνημόνιο, MoU, ΑΣ κλπ

* Αρχίζω και πλήττω

* Το καλοκαίρι εμένα μέχρι τις 2 ξύπνιος να διαβάσω τις ωραιότατες ανακοινώσεις των Κατσαρή κλπ

* Το πρωί έβλεπα πρώτα μια διαρροή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και μετά μια ωραιότατη ανακοίνωση με ερωτήσεις/ απαντήσεις

* Αναθάρρησα την Τέταρτη βέβαια που οι φωστήρες του ΑΣ ΠΑΟΚ έβγαλαν ανακοίνωση 15’ πριν την έναρξη του αγώνα

* Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει

* Α ναι μπράβο, τον Αυγενάκη το 2019

* Και δεν υπάρχει και Γκαγκάτσης να χωρίσει την Ελλάδα στα δύο

* Το κατάφερε ο Κατσαρής να χωρίσει την κερκίδα

* Το ίδιο κάνει

* Σε άλλα νέα διάβασα πως ο Λανουά μετά την Αρετσού θα πεταχτεί ως την Κατερίνη για τα fitness test των διαιτητών

* Και μέσα σε οσμή σκανδάλου θα φάει στην πλατεία Κατερίνης

* Ο Πιερικός ήδη κάνει φιέστα ανόδου μόλις μαθεύτηκε ότι θα φάει στην πλατεία Κατερίνης

* Εγώ που πείνασα πάλι όμως τι θα κάνω;

* Πάω μια βόλτα από την πλατεία Κατερίνης

* Θα βρω και τον Λανουά να φάμε μια γαλλική σαλάτα

* Κι αν πάρουμε φωτιά; Ε θα σβήσει την Κυριακή. Αν παίξει 50/50 στα Φιλαδέλφεια βλέπω να τον βρίζει όλο το γήπεδο.

* Το πάει τρένο η ΑΕΚ επικοινωνιακά. Σαν να έχεις βάλει σε AI να γράφει ότι την κυνηγάνε όπως πέρυσι μέχρι να μείνει 15 βαθμούς πίσω.

* Μόνο τα ονόματα των ομάδων αλλάζουν.

* Διαιτητές, αδικία, μόνο έτσι σταματάνε την ΑΕΚ, έντερ. Τα λέμε πάλι αύριο.

* Μετά τη μάχη των κορυφαίων ομάδων της χώρας. Του Κομπότη δηλαδή και κάποιων άλλων.

Ο «Στρατηγός»