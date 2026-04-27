Πήρε το ντέρμπι και την πρόκριση η ΑΕΚ και έκλεισε θέση στους τελικούς

Μετά από έναν τρίτο ημιτελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η ΑΕΚ νίκησε τον ΠΑΟΚ (27-25) στο «Γ. Κασιμάτης», έκανε το 2-1 στη σειρά, και προκρίθηκε στους τελικούς της Handball Premier.

Η Ένωση, μπήκε πιο συγκεντρωμένα και αποφασιστικά στον τρίτο - και τελευταίο - ημιτελικό, πήρε μεγάλες διαφορές στο ξεκίνημα του αγώνα αλλά ο μαχητικός ΠΑΟΚ τα έδωσε όλα και επανήλθε στο τελευταίο δεκάλεπτο όπου μείωσε στα δυο γκολ.

Εν τέλει, οι παίκτες του Αλέξη Αλβανού κράτησαν το υπέρ τους προβάδισμα και σφράγισαν με το τελικό 27-25 το εισιτήριο για τους τελικούς, εκεί όπου πλέον συναντούν τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή με τον οποίο θα παλέψουν για τον τίτλο. Ο πρώτος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 1η Μαϊου στις 19:00 στην Ηλιούπολη. H Ένωση θα μπει με μειονέκτημα έδρας στους τελικούς, ενώ ο πρωταθλητής θα κριθεί στις τρεις νίκες.

Η εκκίνηση του αγώνα ανήκε στην ΑΕΚ που μπήκε με το πόδι στο... γκάζι και έφτασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (13-3) με το πρώτο ημίχρονο να της ανήκει ολοκληρωτικά. Στην επανάληψη σταδιακά ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και στο τελευταίο δεκάλεπτο έκανε την αντεπίθεση του και ξαναμπήκε στο παιχνίδι μειώνοντας αρχικά στα τρία και εν συνεχεία στα δύο γκολ.

Τα τελευταία λεπτά ήταν θρίλερ στο «Γ. Κασιμάτης» με την ΑΕΚ να κρατά το προβάδισμα των δύο γκολ και να περνά εκείνη στους τελικούς της Handball Premier όπου θα διεκδικήσει τον τίτλο.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 5-2, 9-3, 12-3, 14-5, 18-10, 20-12, 22-15, 23-17, 23-20, 25-22, 27-25.