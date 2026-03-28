Στη Μίκρα ο ΠΑΟΚ με Μπούρσα Μπουγιουκσεχίρ για να ανατρέψει το -6

Το σημαντικότερο (μέχρι το... επόμενο) παιχνίδι στο εφετινό ευρωπαϊκό «ταξίδι» της δίνει η ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ, που υποδέχεται το σήμερα (28/3, 18:30) στο κλειστό της Μίκρας την Μπούρσα Μπουγιουκσεχίρ, στον αγώνα ρεβάνς για την προημιτελική φάση του European Cup γυναικών.

Οι παίκτριες του Δημήτρη Πελεκίδη έχουν δύσκολο έργο στο «Σπίτι του Χάντμπολ», καθώς καλούνται να ανατρέψουν την ήττα με έξι γκολ διαφορά (36-30) που γνώρισαν την περασμένη Κυριακή (22/3) στην Προύσα, προκειμένου να πάρουν το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.



Στη σεζόν που ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια «ζωής», ο «Δικέφαλος του βορρά» καλείται να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο κόντρα στην τουρκική ομάδα, προκειμένου να διεκδικήσει τις πιθανότητές του να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στους «4» του European Cup και να «γράψει ιστορία», αφού θα γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα γυναικών που φτάνει στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Έτσι, οι «ασπρόμαυρες» πρέπει να είναι βελτιωμένες στην άμυνα, αλλά και πιο αποτελεσματικές στην επίθεση, για να μην επιτρέψουν στην τουρκική ομάδα να συνεχίσει την... ξέφρενη εφετινή ευρωπαϊκή πορεία της, η οποία άρχισε με την πρόκριση σε βάρος της ΑΕΚ. Σε αυτή την προσπάθεια ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί και τη βοήθεια του κόσμου του, που αναμένεται να δώσει το «παρών» στο κλειστό της Μίκρας, για να στηρίξει την ομάδα και να της δώσει ακόμη ένα «όπλο», προκειμένου να ανατρέψει το -6.



Υπενθυμίζεται ότι ο νικητής του ζευγαριού του ΠΑΟΚ με την Μπούρσα Μπουγιουκσεχίρ θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά του European Cup γυναικών την ομάδα που θα επικρατήσει στη «μονομαχία» της ολλανδικής Φένλο με τη Μιχαλόβτσε από τη Σλοβακία. Και τα δύο ματς αυτού του ζευγαριού διεξάγονται στην πόλη Μιχαλόβτσε στις 27 και τις 29 Μαρτίου. Εάν ο ΠΑΟΚ προκριθεί στους «4», θα δώσει εντός έδρας το πρώτο ματς στις 18 ή 19 Απριλίου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 25 ή 26/4.



Τον αγώνα ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπούρσα Μπουγιουκσεχίρ θα διαιτητεύσουν οι Στέφαν Μπέρντιτς και Φίλιπ Σόρακ από τη Σερβία.