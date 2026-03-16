Με κορυφαία την Τσικνάκη και πρώτη σκόρερ την Τροχίδου, ο ΠΑΟΚ νίκησε την Αναγέννηση στην Άρτα με 26-18 και κατέκτησε το κύπελλο χάντμπολ γυναικών, βάζοντας πλώρη πλέον για το double - Ο πρώτος στα 100 του χρόνια για τον Δικέφαλο!

Το πρώτο του ομαδικό τρόπαιο στα 100 του χρόνια πανηγυρίζει ο ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα χάτμπολ γυναικών επικράτησε της αξιόμαχης Αναγέννησης στον μεγάλο τελικό του Final-4 της Άρτας με 26-18, κατακτώντας το όγδοο τρόπαιο της ιστορίας του - MVP του τουρνουά η Ολίνα Ανδρίτσου.

Το ξεκίνημα του αγώνα βρήκε τις ομάδες ισόπαλες με 3-3 με τον ΠΑΟΚ να πατάει το... πόδι στο γκάζι και βρίσκοντας γκολ από την Τροχίδου να παίρνει το προβάδισμα με 13-9, έχοντας καλές επιλογές στην επίθεση αλλά και την Τσικνάκη σε τρομερή κατάσταση κάτω από τα δοκάρια. Ο Δικέφαλος πήγε ακόμη και στο +5 με 15-10 δια χειρός Γκάτζιου, με την Αμβροσιάδου να μειώνει σε 15-11 με τη λήξη του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι ασπρόμαυρες συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και διατήρησαν την υπέρ τους διαφορά με την Πρέμοβιτς (20-15) και την Ανδρίτσου στιγμές αργότερα να δίνει την μεγαλύτερη απόσταση στην ομάδα της μέχρι εκείνη τη στιγμή με 21-15.

Με το μομέντουμ υπέρ του, ο ΠΑΟΚ με τη Μενέντεζ από θέση πίβοτ έκανε το 25-17 και σφράγισε τον τίτλο, με το τελικό σκορ να κλείνει στο 26-18 και την ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη να κατακτά το τρόπαιο και να το αφιερώνει στον Κλεομένη που δολοφονήθηκε πριν από λίγες ημέρες αλλά και στα αδικοχαμένα αετόπουλα στο τροχαίο της Ρουμανίας.