Αποχαιρέτησε την ΑΕΚ και προβάρει τα «πράσινα» η Κυπαρίσση (pic)

Η Σταματία Κυπαρίσση ευχαρίστησε την ΑΕΚ με δημοσίευση της και είναι έτοιμη να ενσωματωθεί με τον Παναθηναϊκό.

Έτοιμη να αλλάξει... σελίδα στην καριέρα της είναι η Σταματία Κυπαρίσση. Η Ελληνίδα ακραία αποχαιρέτησε με ανάρτηση της στα social media την ΑΕΚ και όπως έχει γίνει γνωστό θα αγωνίζεται με την φανέλα του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η δημοσίευση της:

«Η φετινή χρονιά με την ΑΕΚ ήρθε λίγο απρόσμενα στη ζωή μου, όμως εξελίχθηκε σε ένα ταξίδι που θα κουβαλάω πάντα μέσα μου. Δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή. Περάσαμε δυσκολίες, ζήσαμε σκαμπανεβάσματα, δοκιμαστήκαμε πολλές φορές. Αυτό που συνειδητοποιούσα κάθε φορά ήταν πώς κάθε τι που έρχεται μέσα σε αυτό το ταξίδι κάτι έχει να σου διδάξει και να σου προσφέρει ώστε να έρθεις πιο κοντά στους στόχους σου, αρκεί να το εκμεταλλευτείς σωστά.

Η ΑΕΚ σίγουρα συνέβαλε σε αυτό και είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που έλαβα. Φεύγω με γεμάτη καρδιά, ευγνωμοσύνη και σεβασμό για τις συμπαίκτριες μου τους προπονητές μου και τους ανθρώπους που στελεχώνουν αυτό το σωματείο. Σημαίνει πολλά για μένα η εμπιστοσύνη που έλαβα και κάθε ανάμνηση ξεχωριστά θα μείνει ανεξίτηλη στην καρδιά μου για να μου υπενθυμίζει πώς όλα για κάποιο λόγο γίνονται και πάντα για καλό».