Στον Πανιώνιο ο Πετρέας!

Σε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Πανιώνιος, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον Γιώργο Πετρέα.

Ο πολύπειρος διεθνής κεντρικός προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Μίλωνα, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας του Σάκη Ψάρρα και συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία μέχρι τα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Η καριέρα του Γιώργου Πετρέα είναι γεμάτη επιτυχίες, καθώς έχει αγωνιστεί σε κορυφαίους συλλόγους της Ελλάδας, όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής, κατακτώντας 4 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα, 4 Λιγκ Καπ και 2 Σούπερ Καπ.

Παράλληλα, έχει αγωνιστεί με επιτυχία και στο εξωτερικό, σε ομάδες της Γαλλίας, όπως η Ναρμπόν, η Αζαξιό και η Πουατιέ, κατακτώντας 2 κύπελλα και 1 Σούπερ Καπ.

Σημαντική είναι και η παρουσία του στην Εθνική ομάδα, της οποίας υπήρξε αρχηγός, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2018.

Στον Πανιώνιο, ο Γιώργος Πετρέας θα συναντήσει εκ νέου τον πρώην συμπαίκτη του στον Μίλωνα, Αλέξανδρο Νανόπουλο, ενώ στο ρόστερ έχουν ήδη προστεθεί οι Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς, Αλί Χαγκπαράστ και Άξελ Γιάκομπσεν.

Ο Πανιώνιος, έχοντας ανεβάσει τον πήχη στο γυναικείο τμήμα, θέλει να κάνει το ίδιο και στο ανδρικό, προχωρώντας σε δυναμικές κινήσεις ενίσχυσης του ρόστερ του ενόψει της νέας χρονιάς.