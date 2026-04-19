Νίλσεν στο SDNA: «Αν παίξουμε τόσο δυνατά θα κάνουμε το 2-0, είναι απίθανοι οι οπαδοί»

Ο Ράσμους Νίλσεν ανέφερε στο μικρόφωνο του SDNA, ότι αν ο Παναθηναϊκός έχει την ίδια σκληράδα και στον δεύτερο τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ, θα κάνει το 2-0.

Παθιασμένος και ουσιαστικός ο Παναθηναϊκός κατάφερε και…άνοιξε το σκορ στους τελικούς του πρωταθλήματος επικρατώντας με 3-1 σετ του ΠΑΟΚ, στο κλειστό του Μετς.

Ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, Ράσμους Νίλσεν μίλησε μετά την αναμέτρηση στο SDNA, τονίζοντας ότι αν το «τριφύλλι» ακολουθήσει ξανά τόσο πιστά το πλάνο, θα μπορέσει να νικήσει και στο Παλατάκι, ενώ

Αναλυτικά όσα είπε ο Δανός:

Σε έναν πολύ απαιτητικό τελικό επικρατήσατε με 3-1 σετ. Τι ήταν αυτό που σας έδωσε τη νίκη;

Πράγματι ήταν ένα απαιτητικό και αρκετά δυνατό παιχνίδι. Αυτό που μας έδωσε τη νίκη ήταν το πολύ καλό μας σερβίς, το ότι μείναμε πιστοί στο πλάνο του προπονητή σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και η σκληράδα που είχαμε.

Θα πρέπει να έχετε την ίδια «συνταγή» και στον δεύτερο τελικό;

Θεωρώ ότι αν είμαστε προσηλωμένοι στο πλάνο, δείξουμε την ίδια δυναμικότητα και αποφασιστικότητα στην έδρα του αντιπάλου, θα μπορέσουμε να νικήσουμε και να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Αυτή είναι η δεύτερη σειρά τελικών πρωταθλήματος που παίζεις στην Ελλάδα. Ποια είναι τα συναισθήματα σου;

Σωστά αυτή είναι η δεύτερη μου σειρά τελικών που αγωνίζομαι σε αυτή την χώρα. Πραγματικά αυτοί οι οπαδοί είναι απίθανοι, τους αγαπάω. Είναι κάτι ξεχωριστό να παίζεις μπροστά τους, γιατί σε κάνουν να βγάζεις το 100% σου. Είναι φοβερό και τους ευχαριστώ για αυτό.