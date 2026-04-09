«Μάχη» πρόκρισης στους... τελικούς για Μίλωνα και ΠΑΟΚ

Μίλωνας και ΠΑΟΚ δίνουν το πέμπτο παιχνίδι της σειράς (19:00) για μια θέση στους τελικούς της Volley League ανδρών

Με τη διεξαγωγή του πέμπτου και καθοριστικού αγώνα στο ζευγάρι του Μίλωνα με τον ΠΑΟΚ, ολοκληρώνονται τη Μ. Πέμπτη (9/4, 19:00) τα ημιτελικά των πλέι οφ στη Volley League ανδρών. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 2-2 στη μεταξύ τους σειρά, όπερ σημαίνει ότι η «μονομαχία» τους στη Νέα Σμύρνη αποκτά χαρακτήρα... τελικού, με το νικητή να προκρίνεται στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον -κάτοχο του τίτλου- Παναθηναϊκό.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» προέρχεται από τη νίκη που πανηγύρισε στο κλειστό της Πυλαίας με 3-0 σετ την περασμένη Κυριακή (5/4) και θα δώσει τα πάντα για να κάνει το "break" και να «κλείσει»... θέση στους τελικούς, ωστόσο η ομάδα του Σάκη Ψάρρα θα δώσει στο «σπίτι» της τον... «τελικό» ημιτελικό, όπου αναμένεται να έχει και τη στήριξη του κόσμου της, στην προσπάθειά της να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στους τελικούς. Υπενθυμίζεται ότι η γηπεδούχος ομάδα επικράτησε στα τέσσερα ματς της σειράς που έχουν προηγηθεί.



Στο μεταξύ, συνεχίζονται τα πλέι άουτ για τις θέσεις 8-10, με τον Φοίνικα να υποδέχεται τον -πρωτοπόρο- ΑΟΠ Κηφισιάς στη Σύρο για την 4η αγωνιστική. Η σαββατιάτικη (4/4) ήττα του ΑΟΠ Κηφισιάς από τον Φλοίσβο στο Παλαιό Φάληρο έδωσε νέο ενδιαφέρον στο «μίνι» πρωτάθλημα για την αποφυγή του υποβιβασμού, καθώς το συγκρότημα των βορείων προαστίων έχει προβάδισμα μόλις τεσσάρων βαθμών σε σχέση με τους «διώκτες» του και ενώ απομένουν τρεις «στροφές» για την ολοκλήρωσή του.