Ζοέλ Ντεσπέιν και Ραφαέλ Πασκουάλ υποψήφιοι για το Hall of Fame του βόλεϊ 2026

Ο Ζοέλ Ντεσπέιν βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για την τάξη του 2026 στο Hall of Fame του βόλεϊ.

Ο Κουβανός διαγώνιος έγινε γνωστός στην Ελλάδα από την θητεία του στον Ηρακλή και έχει κατακτήσει με την εθνική ομάδα της Κούβας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1989, επικρατώντας της τότε πανίσχυρης Ιταλίας.

Μαζί του, στην ίδια υποψηφιότητα, είναι και ο Ραφαέλ Πασκουάλ, ένας εκ των κορυφαίων παικτών της εποχής του, καθώς και ο Κιμ Χο-Σουλ και ο Γιούρι Παντσένκο.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα ανακοινωθούν στις 18 Μαΐου, ενώ η επίσημη τελετή ένταξης θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου στη Μασαχουσέτη.