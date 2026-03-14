Βουλκίδης στο SDNA: «Απίστευτα χαρούμενοι για τη νίκη - Αν έχουμε συγκέντρωση θα πάρουμε το Κύπελλο»

Ο Θοδωρής Βουλκίδης ανέφερε στο μικρόφωνο του SDNA, ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην νίκη του πρώτου ημιτελικό για την Volley League απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ μίλησε και για το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας όπου θα πραγματοποιηθεί το διήμερο (19-20) Μαρτίου.

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1 στον πρώτο ημιτελικό της Volleyleague στο κατάμεστο Μετς.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της νίκης του «τριφυλλιού» ήταν ο Θοδωρής Βουλκίδης που μέτρησε 8 πόντους με 6/6 επιθέσεις και 2 άσους.

Ο κεντρικός των «πρασίνων» μιλώντας στο SDNA τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη χαρά για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και ότι η ομάδα του θέλει να κατακτήσει το double.

Πρώτα συναισθήματα μετά από αυτή την σημαντική νίκη;

Απίστευτα χαρούμενοι που καταφέραμε να τερματίσουμε πρώτοι και να φέρουμε τον Ολυμπιακό στην έδρα μας, αυτός ο κόσμος είναι ο MVP για απόψε γιατί μας είχε στην τσίτα και καταφέραμε να κερδίσουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.

Πραγματοποίησες μια από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις σου. Αυτό οφείλεται ότι από νωρίς βρήκες αγωνιστικό ρυθμό;

Οφείλεται στην συνεχόμενη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό όταν αγωνιζόμαστε το μυαλό μας να είναι 100% εκεί. Το καταφέρνουμε τον τελευταίο καιρό και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε γιατί θέλουμε το double.

Έρχεται το Final Four του Κυπέλλου. Τι πρέπει να κάνετε για να το κατακτήσει ο Παναθηναϊκός μετά από 16 χρόνια;

Δεν με ενδιαφέρει ποιες ομάδες είναι. Μπορεί να θεωρούμαστε φαβορί, δεν είναι όμως αυτό το σημαντικό αν είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που πρέπει να κάνουμε, δεν θα υπάρχει αντίπαλος απέναντι μας.