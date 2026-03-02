Ιστορίες βαθμολογικής τρέλας

Μια αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου και όχι μόνο δεν ξεκαθάρισαν τα πράγματα αλλά έμπλεξαν ακόμα περισσότερο. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, βέβαια, το αντίθετο μάλιστα καθώς η φετινή Volley League μας κρατάει ζεστούς μέχρι το τέλος στις μάχες για όλα τα μέτωπα.

Οι δύο πρώτοι έχασαν βαθμό, δύο από τους τελευταίους πήραν βαθμό ή νίκη και εν τέλει όλα παραμένουν ρευστά. Αυτό είναι άλλωστε η ομορφιά του πρωταθλήματος (και φέτος) καθώς όπως φαίνεται στην τελική του ευθεία τίποτα δεν μοιάζει απόλυτα σίγουρο.

Για να τα πάρουμε όλα με τη σειρά, η εκκρεμότητα που έχει να κάνει με την κορυφή είναι απλή. Παναθηναϊκός ή Μίλωνας. Ένας θα είναι πρώτος και ένας δεύτερος κάτι που σημαίνει ότι όπως και να ‘χει θα παίξουν ημιτελικούς με πλεονέκτημα έδρας. Ο Παναθηναϊκός είχε ούτως ή άλλως το βαθμολογικό πλεονέκτημα οπότε η χαλάρωση και η αδράνεια που έδειξε σε μεγάλο βαθμό κόντρα στον Πανιώνιο δεν κόστισε και μέχρι έναν βαθμό δικαιολογείται. Μετά από μια σειρά δύσκολων και απαιτητικών αγώνων, κυρίως του αγώνα Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ που ήταν one off, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε μια κόπωση που έμοιαζε κυρίως πνευματική και λιγότερο σωματική.

Ο Πανιώνιος έχει δείξει σε μεγάλο βαθμό της φετινής σεζόν ότι έχει δυνατότητες ακόμα και αν βρίσκεται μόλις έκτος και μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη των πλέι άουτ. Ο αγώνας του Μετς μπορεί να έμοιαζε κατά κύριο λόγο σε ρεσιτάλ για διαγώνιους υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο που ξεχωρίζει τον Παναθηναϊκό. Το ότι υπάρχει στους πράσινους η πολυτέλεια που λέγεται Κασαμπαλής δεν ήταν μυστικό και το έχουμε δει συχνά πυκνά την τελευταία τριετία. Το σημαντικό της υπόθεσης είναι πως όταν ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στη δημιουργία ο Κασαμπαλής περνάει στο παιχνίδι, δίνει βοήθειες και συνήθως είναι αυτός που κλείνει το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο ένας παίκτης που μπορεί να δώσει ανάσες στον Σπίριτο αλλά όταν παίρνει τη σκυτάλη είναι τόσο καλός που δε χρειάζεται να ξαναβγεί. Κατά τα άλλα ο Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη πολύτιμη παρά τον χαμένο βαθμό και έχει την κατάσταση στα χέρια του για να πάρει το απόλυτο πλεονέκτημα στα πλέι οφ. Ο Πανιώνιος ενδεχομένως να μπορούσε να φτάσει και στη νίκη αλλά όταν παίζεις κόντρα σε έναν τόσο καλό αντίπαλο δε σου εγγυάται κανείς κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά ενδεχομένως το ότι ο Πανιώνιος είναι έναν βαθμό πάνω από τις θέσεις που οδηγούν σε πλέι άουτ να είναι εικόνα παραφύσιν με βάση την καλή του φετινή εικόνα.

Ο Μίλωνας, με τη σειρά του, μπορεί να είναι μια ομάδα που φέτος εντυπωσιάζει αλλά έπαιζε και σε μια έδρα όπου ο Φοίνικας έδινε έναν δικό του «τελικό». Παρά το ότι ο Σάκης Ψάρρας δεν είδε τους παίκτες του να κάνουν το καλύτερο φετινό τους παιχνίδι εξαργυρώνει κάτι που έχτισε με κόπο και πολύ δουλειά. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχει αποκτήσει χαρακτήρα νικητή και ακόμα και σε δύσκολες και μέτριες μέρες καταφέρνει να πάρει αυτό που θέλει. Και στο τέλος της μέρας, ότι και αν γίνει στην 18η αγωνιστική, ο Μίλωνας κατάφερε στο πρωτάθλημα να κάνει και φέτος ένα βήμα παραπάνω αφού στη χειρότερη και πιο πιθανή περίπτωση θα είναι δεύτερος στη regular season. Και αν κρίνουμε από τις προηγούμενες χρονιές όπου στα ημιτελικά η έδρα του ήταν το δυνατό του χαρτί μάλλον αυτό είναι πέρα για πέρα πολύτιμο.

Και επειδή η πολύ καλή εικόνα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ έμοιαζε κάτι φυσιολογικό, που στο φινάλε τους οδηγεί να μονομαχήσουν για την τρίτη θέση, η προσοχή αξίζει να πέσει και στο φαινόμενο Κηφισιά. Η ομάδα που παρέπαιε για πάνω από 10 αγωνιστικές έχει καταφέρει ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ που όχι μόνο την έβγαλε από τη δύσκολη τελευταία θέση αλλά της δίνει και δυνατότητες να «κλέψει» μία από τις θέσεις της επτάδας. Πραγματικά η εικόνα της Κηφισιάς στα τελευταία παιχνίδια σε κάνει να αναρωτιέσαι που ήταν αυτή η ομάδα όλη την υπόλοιπη σεζόν. Σε έναν βαθμό θυμίζει τον περσυνό Φλοίσβο που σώθηκε με εντυπωσιακό σερί στο τέλος της σεζόν παρότι έμοιαζε τελειωμένος. Το μπόνους για την ομάδα του Ζαλμά είναι πως όχι μόνο πήρε μεγάλες νίκες, και μάλιστα με τρίποντα απέναντι σε Φοίνικα και Καλαμάτα, αλλά παίζει και ωραία. Βλέπει τον Μπάνοφ να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, τον Κωτσάκη και τον Σπυριούνη να κάνουν βήματα μπροστά και τους κεντρικούς να κάνουν θραύση. Και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για μια ομάδα που αδίκησε κατάφορα τον εαυτό της αλλά που στο τέλος της μέρας έχει την τύχη της στα χέρια της.

Οι τέσσερις πρώτοι μένουν σταθεροί αλλά με διαφορετικές θέσεις και φέτος αλλά αυτό που γίνεται με τις θέσεις 6-10 κάνει σαφές ότι και φέτος κανείς δε νιώθει ασφαλής αν δεν σωθεί και μαθηματικά ενώ παράλληλα μπορεί να διεκδικεί πράγματα όσον αφορά την ευρωπαϊκή έξοδο. Βέβαια, το προβάδισμα τον έχει ο ΟΦΗ για την πέμπτη θέση και ίσως αν είχε λίγο περισσότερη σταθερότητα να μιλούσαμε για τη μεγάλη έκπληξη που θα τρύπωνε στην τετράδα. Επειδή όμως ο Καλμαζίδης ξέρει τον τρόπο και έχει βρει ένα περιβάλλον όπου μπορεί να δουλέψει με ηρεμία και καλές συνθήκες ποτέ κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει η επόμενη μέρα και αν οι Κρητικοί βαδίσουν στα βήματα του Μίλωνα.