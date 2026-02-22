Η Κηφισιά σημείωσε μία από τις πιο σημαντικές νίκες της στη φετινή Volley League, επικρατώντας με 3-1 σετ του Φοίνικα Σύρου για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος και παίρνοντας βαθιά βαθμολογική «ανάσα» στη μάχη της παραμονής.

Η ομάδα του Νίκου Ζαλμά, με κορυφαίο τον Λούκας Ρανγκέλ που ξεχώρισε σε μπλοκ και επίθεση και αναδείχθηκε MVP, έφτασε στην πέμπτη νίκη της στη σεζόν. Με το αποτέλεσμα αυτό ανέβηκε στους 15 βαθμούς και την 8η θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω της τόσο τον Φοίνικα όσο και τον Φλοίσβο.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τον Φοίνικα να μπαίνει καλύτερα και να προηγείται 1-4, όμως η Κηφισιά αντέδρασε άμεσα, πήρε τον έλεγχο μέσα από το μπλοκ και την πίεση στο σερβίς και έφτασε στην κατάκτησή του με 25-22, παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να επιστρέψουν στο τέλος.

Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα. Ο Φοίνικας προηγήθηκε 16-20, όμως οι γηπεδούχοι έδειξαν χαρακτήρα, επέστρεψαν στο παιχνίδι και μετά από μάχη πόντο-πόντο κατέκτησαν το σετ με 26-24, κάνοντας το 2-0.

Η ομάδα της Σύρου μπήκε πιο αποφασιστικά στο τρίτο σετ και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Κηφισιάς, αποκτώντας από νωρίς διαφορά που διατήρησε μέχρι το τέλος, μειώνοντας σε 2-1 με 20-25.

Στο τέταρτο σετ η Κηφισιά ανέκτησε τον ρυθμό της, πήρε προβάδισμα στα μέσα του σετ και με δυνατή παρουσία στο φιλέ κράτησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, κλείνοντας το παιχνίδι με 25-20 και πανηγυρίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο.

Η νίκη αυτή δίνει σημαντική ώθηση στην αθηναϊκή ομάδα ενόψει της συνέχειας, καθώς στα τελευταία παιχνίδια της κανονικής περιόδου θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στο Ζηρίνειο και τον Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη. Από την άλλη πλευρά, ο Φοίνικας, που γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα του, θα παίξει με τον Μίλωνα στη Σύρο και τον ΟΦΗ στην Κρήτη, αναζητώντας βαθμούς για να αποφύγει τις περιπέτειες.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-11, 21-15, 25-22

2ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 26-24

3ο σετ: 3-8, 11-16, 15-21, 20-25

4ο σετ: 7-8, 16-12, 21-16, 25-20

*Οι πόντοι του Α.Ο.Π.Κηφισιά προήλθαν: 4 άσσοι, 49 επιθέσεις (47% αποτελεσματικότητα), 14 μπλοκ, 28 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Φοίνικα Σύρου οι πόντοι προήλθαν: 6 άσσοι, 51 επιθέσεις (43% αποτελεσματικότητα), 5 μπλοκ, 29 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-22, 26-24, 20-25, 25-20) σε 116΄

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 5π. (4/16επ., 1 μπλοκ, 89%υπ., 33%αρ.), Μπάνοφ 25 (22/42επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι), Σπυριούνης 10 (9/19επ., 1 άσσος, 43%υπ., 21%αρ.), Στάνκοφ 3 (2/5επ., 1 μπλοκ), Ράνγκελ 11 (6/12επ., 5 μπλοκ), Μπόρις 4 (0/4επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος) / Φωλιάς (λ. – 68%υπ., 28%αρ.), Μπαρντακτζιάν, Φράγκος 4 (3/4επ., 1 μπλοκ, 42%υπ., 25%αρ), Αχιλλεόπουλος, Παπαγγελόπουλος 6 (3/3επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος).

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Ρουσσόπουλος, Αναγνώστου 4π. (3/11επ., 1 άσσος, 50%υπ., 38%αρ.), Κωστόπουλος 15 (13/21επ., 2 άσσοι, 54%υπ., 46%αρ.), Βαν ντε Ντρις 23 (19/45επ., 2 μπλοκ, 2 άσσοι), Μέχιτς 11 (9/28επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 80%υπ., 40%αρ.), Καγιαλής 8 (6/12επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος) / Μπουράκης (λ. – 67%υπ, 37%αρ.), Σαλταφερίδης, Νεβό 1 (1/1επ.), Μήλης.