Οι απαιτήσεις των «Ευρωπαίων»

Σιγά σιγά φαίνεται να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα πλέον καθώς το ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη έχρισε τον Παναθηναϊκό ως απόλυτο φαβορί για την πρώτη θέση. Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως η τριάδα της κορυφής έχει εμφανή στοιχεία κόπωσης αφού τα παιχνίδια και οι απαιτήσεις είναι στην κορύφωσή τους.

Μπορεί τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο να μην σήκωσε τρόπαιο κανείς αλλά αυτή είναι ενδεχομένως μια εξαιρετικά κομβική στιγμή της σεζόν. Αυτό έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων αφού κρίνονται πολλά. Αυτό είναι λογικό και αναμενόμενο να φέρνει και κούραση και πίεση αλλά ταυτόχρονα και… φτερά στα πόδια.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό και την αναμέτρηση του Ζηρίνειο ήταν μια νίκη πολλαπλής σημασίας. Ο ΖΑΟΝ άλλωστε είχε πληγώσει τον Παναθηναϊκό στο Μετς λίγους μήνες πριν. Σε μια στιγμή της σεζόν που η Τικμανίδου μοιάζει… αφηνιασμένη και η Αλεξάκου έχει δώσει μεγάλη βοήθεια στην ομάδα του Ζηρίνειου προστέθηκε στο παζλ και η Ταϊσέιρα για να κάνει τον ΖΑΟΝ ακόμα πιο υπολογίσιμο. Σε ένα παιχνίδι σαν αυτό ο Παναθηναϊκός το κέρδισε χάρη στην εμπειρία και αυτό φαίνεται και από τα λάθη τα οποία ήταν κατά πολύ λιγότερα απέναντι σε μια ταλαντούχα αλλά άπειρη ηλικιακά ομάδα.

Οι 16 πόντοι από μπλοκ για τον Παναθηναϊκό είναι κάτι που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ωστόσο είναι κάτι πιο σύνθετο από ένα νούμερο. Αυτό είναι μια αλληλουχία που ξεκινάει από το καλό σερβίς της ομάδας και την πολύ καλή απόδοση στο μπλοκ άμυνα. Η μαχητικότητα που εμφανίζουν οι πράσινες και η διάθεση να βουτήξουν σε κάθε φάση για να σώσουν άμυνες είναι ένας πολύτιμος κρίκος που αξιοποιείται άλλοτε επιθετικά και άλλοτε καταλήγοντας σε kill block. Άλλωστε ο Παναθηναϊκός πέρα από καλές κεντρικές έχει συνολικά καλές μπλοκέρ είτε μιλάμε για την Κωνσταντινίδου είτε για τη Μπένετ είτε για τις ακραίες.

Στα θετικά της υπόθεσης, πέρα από ότι ο Παναθηναϊκός δεν άφησε χαμένο βαθμό σε μια δύσκολη έδρα και ότι παρέμεινε αήττητος είναι πως αφενός βάζει στην εξίσωση την Στράντζαλη, κάτι που θα παίξει ρόλο στην εξέλιξη της σεζόν, και επιπλέον ότι χάρη στο βάθος του ρόστερ αντέχει στην πίεση των συνεχόμενων αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τρίποντο την ώρα που ο δεύτερος Ολυμπιακός έχανε στη Νέα Σμύρνη έδωσε ένα σαφές και ξεκάθαρο πλεονέκτημα πρωτιάς στις πράσινες, κάτι που δύσκολα ανατρέπεται πλέον. Κυρίως, όμως, έδωσε νέο ενδιαφέρον στη μάχη της δεύτερης θέσης. Δεν είναι μόνο ότι οι δύο ομάδες απέχουν πλέον τρεις βαθμούς αλλά και ότι ο Πανιώνιος ανεβαίνει συνεχώς την ώρα που ο Ολυμπιακός ζορίζεται. Σίγουρα και οι δύο ομάδες έπαιζαν δύσκολα και απαιτητικά ματς μεσοβδόμαδα και αυτό δε γίνεται να μην έχει επιπτώσεις σωματικά και πνευματικά στις αθλήτριες. Αλλά για αυτό άλλωστε έχουν μεγάλο βάθος στο ρόστερ τους.

Δεν το βλέπαμε συχνά τα προηγούμενα δύο χρόνια αλλά ο Κούμπουρα δείχνει να μην είναι στο 100% που την είχαμε συνηθίσει. Είναι λογικό βέβαια ειδικά όταν μιλάμε για μία αναμέτρηση όπου ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε με πασαδόρο την Ντι Ιούλιο που ξέρει να βρίσκει τυφλά την διαγώνιά της και επίσης κόντρα σε έναν αντίπαλο που προσαρμόστηκε πλήρως σε ότι έχει να κάνει με το μπλοκ. Ενδεχομένως το ότι ο Πανιώνιος πήρε το δεύτερο σετ στις λεπτομέρειες να άλλαξε τη ροή του αγώνα αλλά οι κυανέρυθρες όσο περνούσε η ώρα ανέβαζαν απόδοση.

Το πιο σημαντικό για τον Πανιώνιο είναι πως η Ριστίσεβιτς έχει αφήσει πίσω το μέτριο και ασταθές ξεκίνημα που έκανε φέτος. Η Σέρβα ακραία είναι η πιο πληθωρική και πιο κομβική παρουσία εντός αγωνιστικού χώρου καθώς κάνει τα πάντα και μάλιστα καλά. Είτε μιλάμε για υποδοχή και άμυνα είτε για επίθεση και μπλοκ η Ριστίσεβιτς κάνει σαφές ότι ακόμα και στις δύσκολες στιγμές του αγώνα θα βγει μπροστά και θα κάνει τη διαφορά. Αντ’ αυτού σίγουρα έχει ακόμα περιθώρια βελτίωσης η Ραχίμοβα. Η διαγώνια του Πανιωνίου δεν ήταν κακή αλλά δεν απογειώθηκε κιόλας. Η παρουσία της κόντρα στον Ολυμπιακό μοιάζει με μέσο όρο για μια αθλήτρια με πολύ ψηλό ταβάνι. Όπως και στην περίπτωση Ριστίσεβιτς βέβαια αυτό σημαίνει πως όταν η Αζέρα θα βρει ρυθμό ο Πανιώνιος ενδεχομένως θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα και ουσία.

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε ουσιαστικά τα μεγάλα κενά διαστήματα. Στις στιγμές όπου έδειξε κάτι καλό μετά τα μισά του ματς ήταν όταν ο Πανιώνιος είχε ξεφύγει στο σκορ και όλα είχαν κριθεί στο εκάστοτε σετ. Οι ερυθρόλευκες έμοιαζαν προβλέψιμες και κυρίως χωρίς φλόγα στην επίθεση. Οι κεντρικές δεν μπήκαν στο ρυθμό του παιχνιδιού και η Κούμπουρα δεν βρέθηκε στην καλύτερη της βραδιά. Είναι ενδιαφέρον πως η Καρκάσες στα 40 της έχει γίνει η πιο επιδραστική παίκτρια της ομάδας και ουκ ολίγες στιγμές του αγώνα έδειξε την ποιότητά της. Ωστόσο η συνολική φθορά του Ολυμπιακού κράτησε την ομάδα πολύ μακριά από τη νίκη, όπως φάνηκε.

Η διαδρομή δεν είναι μεγάλη μέχρι το φινάλε της regular season αλλά το προβάδισμα του Παναθηναϊκού είναι σαφές. Ο Πανιώνιος παρά την κούραση των συνεχόμενων αγώνων μοιάζει να παίρνει αυτοπεποίθηση ειδικά όσο βλέπει το ευρωπαϊκό του ταξίδι να κρατάει γερά. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός μάλλον έχει περισσότερο το μυαλό στην Ευρώπη και ενδεχομένως να «θυσίαζε» ακόμα και τη δεύτερη θέση για μία πρόκριση στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Άλλωστε το έργο των πλέι οφ του πρωταθλήματος έχει δείξει ότι τα λάθη και οι αστοχίες της regular season και διορθώνονται και συγχωρούνται.