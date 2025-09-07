Η θέση της Εθνικής Γυναικών στην τελική κατάταξη του Παγκοσμίου

Ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών με την Ιταλία να στέφεται πρωταθλήτρια, επικρατώντας της Τουρκίας σε έναν συγκλονιστικό τελικό στη Μπανγκόκ με 3-2 σετ.

Για την Ιταλία ήταν το δεύτερο χρυσό στην ιστορία της διοργάνωσης και συνολικά το τέταρτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, έφτασε τα τέσσερα μετάλλια σε Παγκόσμια πρωταθλήματα (2 χρυσά, 1 ασημένιο, 1 χάλκινο), επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της μετά και το Ολυμπιακό χρυσό, αλλά και την πρωτιά στο φετινό VNL.

Με τη σειρά η Ελλάδα, που συμμετείχε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια σε μια τόσο υψηλού επιπέδου διοργάνωση, κατέλαβε την 21η θέση σε σύνολο 32 χωρών και την 11η ανάμεσα στις ευρωπαϊκές ομάδες.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025

1. Ιταλία

2. Τουρκία

3. Βραζιλία

4. Ιαπωνία

5. Η.Π.Α.

6. Ολλανδία

7. Πολωνία

8. Γαλλία

9. Κίνα

10. Σερβία

11. Βέλγιο

12. Γερμανία

13. Ταϊλάνδη

14. Άγιος Δομίνικος

15. Καναδάς

16. Σλοβενία

17. Ουκρανία

18. Ισπανία

19. Σουηδία

20. Κένυα

21. Ελλάδα

22. Αργεντινή

23. Κούβα

24. Μεξικό

25. Τσεχία

26. Κολομβία

27. Βουλγαρία

28. Πουέρτο Ρίκο

29. Αίγυπτος

30. Σλοβακία

31. Βιετνάμ

32. Καμερούν

ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ

2025 (Ταϊλάνδη): 1. Ιταλία, 2. Τουρκία, 3. Βραζιλία

2022 (Ολλανδία-Πολωνία): 1. Σερβία, 2. Βραζιλία, 3. Ιταλία

2018 (Ιαπωνία): 1. Σερβία, 2. Ιταλία, 3. Κίνα

2014 (Ιταλία): 1. Η.Π.Α., 2. Κίνα, 3. Βραζιλία

2010 (Ιαπωνία): 1. Ρωσία, 2. Βραζιλία, 3. Ιαπωνία

2006 (Ιαπωνία): 1. Ρωσία, 2. Βραζιλία, 3. Σερβία και Μαυροβούνιο

2002 (Γερμανία): 1. Ιταλία, 2. Η.Π.Α., 3. Ρωσία, Ελλάδα 10η

1998 (Ιαπωνία): 1. Κούβα, 2. Βραζιλία, 3. Ρωσία

1994 (Βραζιλία): 1. Κούβα, 2. Βραζιλία, 3. Ρωσία

1990 (Κίνα): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Κίνα, 3. Η.Π.Α.

1986 (Τσεχοσλοβακία): 1. Κίνα, 2. Κούβα, 3. Περού

1982 (Περού): 1. Κίνα, 2. Περού, 3. Η.Π.Α.

1978 (Σοβιετική Ένωση): 1. Κούβα, 3. Ιαπωνία, 3. Σοβιετική Ένωση

1974 (Μεξικό): 1. Ιαπωνία, 2. Σοβιετική Ένωση, 3. Νότια Κορέα

1970 (Βουλγαρία): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Ιαπωνία, 3. Βόρεια Κορέα

1967 (Ιαπωνία): 1. Ιαπωνία, 2. Η.Π.Α., 3. Νότια Κορέα

1962 (Σοβιετική Ένωση): 1. Ιαπωνία, 2. Σοβιετική Ένωση, 3. Πολωνία

1960 (Βραζιλία): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Ιαπωνία, 3. Τσεχοσλοβακία

1956 (Γαλία): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Ρουμανία, 3. Πολωνία

1952 (Σοβιετική Ένωση): 1. Σοβιετική Ένωση, 2. Πολωνία, 3. Τσεχοσλοβακία

Συνοπτικός Πίνακας Μεταλλίων

1. Σοβιετική Ένωση – Χρυσά: 5 | Αργυρά: 2 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 8

2. Ιαπωνία – Χρυσά: 3 | Αργυρά: 3 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 7

3. Κούβα – Χρυσά: 3 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 0 | Σύνολο: 4

4. Κίνα – Χρυσά: 2 | Αργυρά: 3 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 6

5. Ρωσία – Χρυσά: 2 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 3 | Σύνολο: 5

6. Σερβία – Χρυσά: 2 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 0 | Σύνολο: 2

7. Ηνωμένες Πολιτείες – Χρυσά: 1 | Αργυρά: 2 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 5

8. Ιταλία – Χρυσά: 2 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 4

9. Βραζιλία – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 4 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 6

10. Πολωνία – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 3

11. Περού – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 2

12. Τουρκία - Χρυσά:0 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 0 | Σύνολο: 1

13. Ρουμανία – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 1 | Χάλκινα: 0 | Σύνολο: 1

14. Τσεχοσλοβακία – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 2

Νότια Κορέα – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 2 | Σύνολο: 2

15. Βόρεια Κορέα – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 1

Σερβία και Μαυροβούνιο – Χρυσά: 0 | Αργυρά: 0 | Χάλκινα: 1 | Σύνολο: 1

Τελικός - Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Ιταλία 2-3 (23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 08-15)

Μικρός τελικός - Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ιαπωνία - Βραζιλία: 2-3 (12-25, 27-25, 25-19, 29-27, 16-18)

Ημιτελικοί - Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Ιαπωνία – Τουρκία: 1-3 (25-16, 17-25, 18-25, 25-27)

Ιταλία – Βραζιλία: 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13)

Προημιτελικοί

9.Ολλανδία - Ιαπωνία: 2-3 (25-20, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15)

10.Ιταλία - Πολωνία: 3-0 (25-17, 25-21, 25-18)

11.ΗΠΑ - Τουρκία: 1-3 (14-25, 25-22, 14-25, 23-25)

12.Βραζιλία – Γαλλία: 3-0 (27-25, 33-31, 25-19)



Φάση των 16

1.1ος 1ου ομίλου – 2ος 8ου ομίλου: Ολλανδία – Σερβία 3-2 (27-25, 26-24, 22-25, 20-25, 15-11)

2.1ος 8ου ομίλου – 2ος 1ου ομίλου: Ιαπωνία- Ταϊλάνδη 3-0 (25-20, 25-23, 25-23)

3.1ος 4ου ομίλου – 2ος 5ου ομίλου 1/9, 13:00 ΗΠΑ – Καναδάς

4.1ος 5ου ομίλου – 2ος 4ου ομίλου 1/9 16:30 Τουρκία – Σλοβενία

5.1ος 2ου ομίλου – 2ος 7ου ομίλου: Ιταλία – Γερμανία 3-0 (25-22, 25-18, 25-11)

6.1ος 7ου ομίλου – 2ος 2ου ομίλου: Πολωνία – Βέλγιο 3-2 (25-27, 25-20, 25-17, 22-25, 15-10)

7.1ος 3ου ομίλου – 2ος 6ου ομίλου: Βραζιλία – Δομινικανή Δημοκρατία 3-1 (18-25, 25-12, 25-20, 25-12)

8.1ος 6ου ομίλου – 2ος 3ου ομίλου: Κίνα – Γαλλία 1-3 (20-25, 25-27, 25-22, 20-25)

Αποτελέσματα και Βαθμολογίες Ομίλων

1ος όμιλος

Ολλανδία – Σουηδία 3-2 (25-27, 25-11, 25-21, 21-25, 15-9)

Ταϊλάνδη – Αίγυπτος 3-1 (25-15, 23-25, 25-15, 25-11)

Ολλανδία – Αίγυπτος 3-0 (25-15, 25-15, 25-13)

Ταϊλάνδη – Σουηδία 3-0 (25-18, 25-20, 25-22)

Σουηδία – Αίγυπτος 3-1 (25-18, 26-28, 25-20, 25-15)

Ταϊλάνδη – Ολλανδία 2-3 (25-23, 17-25, 25-23, 10-25, 14-16)

Βαθμολογία

1. Ολλανδία 7 βαθμοί (3-0, 9-4 σετ)

1. Ταϊλάνδη 7 βαθμοί (2-1, 8-4 σετ)

3. Σουηδία 4 βαθμοί (1-2, 5-7 σετ)

4. Αίγυπτος 0 βαθμοί (0-3, 2-9 σετ)

2ος όμιλος

Ιταλία – Σλοβακία 3-0 (25-20, 25-14, 25-17)

Βέλγιο – Κούβα 3-0 (25-23, 25-14, 25-11)

Ιταλία – Κούβα 3-0 (25-9, 25-8, 25-16)

Βέλγιο – Σλοβακία 3-0 (25-19, 25-17, 25-18)

Ιταλία – Βέλγιο 3-1 (25-16, 25-16, 21-25, 25-18)

Κούβα – Σλοβακία 3-1 (27-25, 25-21, 22-25, 26-24)

Βαθμολογία

1. Ιταλία 9 βαθμοί (3-0, 9-1 σετ)

2. Βέλγιο 6 βαθμοί (2-1, 7-3 σετ)

3. Κούβα 3 βαθμοί (1-2, 3-7 σετ)

4. Σλοβακία 0 βαθμοί (0-3, 1-9 σετ)

3ος όμιλος

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)

Βραζιλία – Ελλάδα 3-0 (25-18, 25-16, 25-16)

Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3 (19-25, 13-25, 25-23, 14-25)

Βραζιλία – Γαλλία 3-2 (21-25, 20-25, 25-15, 25-17, 15-13)

Γαλλία – Ελλάδα 3-1 (17-25, 25-21, 28-26, 25-17)

Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο 3-0 (25-19, 25-13, 25-18)

Βαθμολογία

1. Βραζιλία 8 βαθμοί (3-0, 9-2 σετ)

2. Γαλλία 7 βαθμοί (2-1, 7-6 σετ)

3. Ελλάδα 3 βαθμοί (1-2, 4-7 σετ)

4. Πουέρτο Ρίκο 0 βαθμοί (0-3, 2-9 σετ)

4ος όμιλος

Τσεχία – Αργεντινή 1-3 (25-18, 23-25, 17-25, 24-26)

ΗΠΑ – Σλοβενία 3-1 (25-23, 17-25, 25-22, 25-14)

Τσεχία – Σλοβενία 3-2 (22-25, 19-25, 25-23, 25-18, 15-13)

ΗΠΑ – Αργεντινή 3-1 (25-14, 23-25, 25-12, 25-17)

Αργεντινή – Σλοβενία 0-3 (20-25, 22-25, 21-25)

ΗΠΑ -Τσεχία 3-0 (26-24, 25-20, 25-15)

Βαθμολογία

1. ΗΠΑ 9 βαθμοί (3-0, 9-2 σετ)

2. Σλοβενία 4 βαθμοί (1-2, 6-6 σετ)

2. Αργεντινή 3 βαθμοί (1-2, 4-7 σετ)

3. Τσεχία 2 βαθμοί (1-2, 4-8 σετ)

5ος όμιλος

Καναδάς – Βουλγαρία 3-1 (25-23, 25-18, 23-25, 25-18)

Τουρκία – Ισπανία 3-0 (25-18, 25-20, 25-23)

Καναδάς – Ισπανία 3-2 (22-25, 28-26, 24-26, 25-15, 15-10)

Τουρκία – Βουλγαρία 3-0 (25-23, 25-19, 25-13)

Τουρκία – Καναδάς 3-0 (25-21, 27-25, 25-13)

Βουλγαρία – Ισπανία 1-3 (22-25, 14-25, 25-22, 18-25)

Βαθμολογία

1. Τουρκία 9 βαθμοί (3-0, 9-0 σετ)

2. Καναδάς 5 βαθμοί (2-1, 6-6 σετ)

3. Ισπανία 4 βαθμός (1-2, 5-7 σετ)

4. Βουλγαρία 0 βαθμοί (0-3, 2-9 σετ)

6ος όμιλος

Άγιος Δομίνικος – Κολομβία 3-0 (25-15, 25-18, 25-13)

Κίνα – Μεξικό 3-1 (22-25, 26-24, 25-10, 25-18)

Άγιος Δομίνικος – Μεξικό 3-0 (25-15, 25-17, 25-20)

Κίνα – Κολομβία 3-1 (25-16, 23-25, 25-14, 25-16)

Κολομβία – Μεξικό 2-3 (22-25, 25-22, 23-25, 25-18, 12-15)

Κίνα – Άγιος Δομίνικος 3-0 (25-15, 25-21, 25-17)

Βαθμολογία

1. Κίνα 9 βαθμοί (3-0, 9-0 σετ)

2. Άγιος Δομίνικος 6 βαθμοί (2-1, 6-3 σετ)

3. Μεξικό 1 βαθμοί (1-2, 4-8 σετ)

4. Κολομβία 0 βαθμοί (0-3, 3-9 σετ)

7ος όμιλος

Γερμανία – Κένυα 3-0 (25-22, 25-08, 25-20)

Πολωνία – Βιετνάμ 3-1 (23-25, 25-10, 25-12, 25-22)

Γερμανία – Βιετνάμ 3-0 (25-18, 25-17, 25-21)

Πολωνία – Κένυα 3-1 (25-17, 15-25, 25-15, 25-14)

Κένυα – Βιετνάμ: 3-0 (25-23, 25-22, 25-18)

Πολωνία – Γερμανία: 3-2 (21-25, 25-15, 19-25, 28-26, 19-17)

Βαθμολογία

1. Πολωνία 8 βαθμοί (3-0, 9-4 σετ)

2. Γερμανία 7 βαθμοί (2-1, 8-3 σετ)

3. Κένυα 3 βαθμοί (1-2, 4-6 σετ)

4. Βιετνάμ 0 βαθμοί (0-3, 1-9 σετ)

8ος όμιλος

Ιαπωνία – Καμερούν 3-0 (25-21, 25-17, 25-19)

Σερβία – Ουκρανία 3-0 (25-21, 25-19, 25-17)

Ιαπωνία – Ουκρανία 3-2 (25-27, 20-25, 25-20, 26-24, 15-11)

Σερβία – Καμερούν 3-0 (25-16, 25-17, 25-12)

Ιαπωνία – Σερβία 3-1 (25-23, 30-28, 23-25, 25-18)

Ουκρανία – Καμερούν 3-0 (25-17, 25-21, 25-20)

Βαθμολογία

1. Ιαπωνία 8 βαθμοί (3-0, 9-3 σετ)

2. Σερβία 6 βαθμοί (2-1, 7-3 σετ)

4. Ουκρανία 4 βαθμοί (1-2, 5-6 σετ)

3. Καμερούν 0 βαθμοί (0-3, 0-6 σετ)