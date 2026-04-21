Ηλεκτρικό hatchback από τη Hyundai με έμπνευση από τα 70s (pics)

Nέο ηλεκτρικό compact hatchback της Hyundai με έμφαση στην αεροδυναμική, την άνεση και την καθημερινή χρηστικότητα.

Το Hyundai IONIQ 3 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό, ευέλικτο compact hatchback, που συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό βασισμένο στη φιλοσοφία “Art of Steel” της Hyundai, απλή και διαισθητική τεχνολογία, καθώς και ένα ευρύχωρο και άνετο εσωτερικό, αντανακλώντας το όραμα της Hyundai “Progress for Humanity”.

Εισάγοντας την τυπολογία “Aero Hatch”, το αμάξωμά του είναι βελτιστοποιημένο για αεροδυναμική απόδοση, γενναιόδωρους χώρους στο εσωτερικό και σπορ χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός συνδυάζει ένα χαμηλό, κομψό εμπρός τμήμα με μια συνεχόμενη γραμμή οροφής που μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα, διατηρώντας παράλληλα την ευρυχωρία της καμπίνας και δημιουργώντας μια ξεχωριστή ισορροπία μεταξύ αεροδυναμικής απόδοσης και χώρων στο εσωτερικό.

Το χαμηλό και κομψό εμπρός μέρος μεταβαίνει σε μια χαρακτηριστική γραμμή οροφής που εκτείνεται ευθύγραμμα πάνω από τους εμπρός και πίσω επιβάτες πριν καταλήξει προς την πίσω αεροτομή. Αυτή η σχεδίαση μεγιστοποιεί την ευρυχωρία στο εσωτερικό, προσφέροντας αυξημένο χώρο για το κεφάλι και βελτιωμένη άνεση για τους πίσω επιβάτες.

Το εσωτερικό, με προσανατολισμό στον σύγχρονο τρόπο ζωής, συνδυάζει άνεση, ευελιξία και προηγμένες συνδεδεμένες λειτουργίες, δημιουργώντας ένα εκλεπτυσμένο και πρακτικό περιβάλλον για την καθημερινή οδήγηση. Βασισμένο στην Electric-Global Modular Platform (E-GMP) του Hyundai Motor Group με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 Volt, το όχημα προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό αποδοτικότητας, αυτονομίας και γρήγορης φόρτισης, σχεδιασμένο ώστε να υποστηρίζει την άνεση και την ευκολία χρήσης στην καθημερινότητα.

Διατίθενται δύο επιλογές μπαταρίας, προσφέροντας αυτονομία κατά WLTP άνω των 344 km στην έκδοση Standard Range, ενώ η έκδοση Long Range ξεπερνά τα 496 km, τοποθετώντας το μοντέλο σε κορυφαίο επίπεδο στην κατηγορία του.

Με το εντυπωσιακό εξωτερικό και το προσεκτικά εξελιγμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, το IONIQ 3 εκφράζει τη δέσμευση της Hyundai να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης στην καθημερινότητα μέσω της γκάμας IONIQ.

Σχεδίαση και χώροι: compact διαστάσεις με έμφαση στην άνεση και τη χρηστικότητα

Η σχεδιαστική γλώσσα “Art of Steel” αντλεί έμπνευση από την ένταση και την καθαρότητα που απαντάται στην παραγωγή χάλυβα. Οι επιφάνειες περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, με λίγους, προσεκτικά διαμορφωμένους όγκους που αφήνουν ισχυρό οπτικό αποτύπωμα. Τα φωτιστικά στοιχεία pixel αποτελούν σαφές στοιχείο ταυτότητας της γκάμας IONIQ.

Η αεροδυναμική βελτιστοποίηση οδηγεί σε συντελεστή οπισθέλκουσας περίπου 0,26, ενώ το μοντέλο θα διατίθεται σε έντεκα χρώματα αμαξώματος.

Εσωτερικό

Στο εσωτερικό, η προσέγγιση “Furnished Space” δίνει στα επιμέρους στοιχεία μια ζεστή, οικεία ατμόσφαιρα σαλονιού. Τα χρώματα και οι επενδύσεις είναι εμπνευσμένα από φυσικά τοπία, σε συνδυασμό με έντονη αναφορά στο ιταλικό design επίπλων της δεκαετίας του 1970.

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται βιώσιμα και ανακυκλωμένα υλικά σε όλη την καμπίνα. Τα εμπρός καθίσματα Premium Relaxation και η διευρυμένη καμπίνα προσφέρουν πραγματική άνεση για πέντε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένης της άνετης φιλοξενίας τριών ενηλίκων στο πίσω κάθισμα.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα, αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, καθώς και επενδύσεις υψηλής ποιότητας από ύφασμα και σουέτ. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 441 λίτρα, κάτι που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην κατηγορία, σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο Megabox για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. Παρόν είναι και το ηχοσύστημα BOSE® Premium, όπως και διακριτικές λεπτομέρειες τύπου “Easter eggs” σε όλο το αυτοκίνητο.

Έκδοση N Line

Η έκδοση N Line απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν μια πιο δυναμική και σπορ οπτική έκφραση. Οι παρεμβάσεις της τονίζουν ακόμη περισσότερο τις αναλογίες του οχήματος και ενισχύουν τον προσανατολισμένο στις επιδόσεις χαρακτήρα του.

Στο εξωτερικό, ξεχωρίζουν η μεγάλη μαύρη μάσκα με αισθητά πιο μεγάλες γρίλιες, οι ζάντες 19 ιντσών με σκούρο φινίρισμα, καθώς και η μεγάλη πίσω αεροτομή μαζί με τον λειτουργικό διαχύτη, που βελτιώνουν τη διαχείριση της ροής του αέρα.

Στο εσωτερικό, η N Line φέρνει πιο προσανατολισμένη στις επιδόσεις διαμόρφωση, διακριτικές κόκκινες πινελιές και ειδικό τιμόνι N.

Επιδόσεις: αποδοτική ισορροπία ισχύος, αυτονομίας και φόρτισης

Το IONIQ 3 χρησιμοποιεί ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 Volt, βασισμένη στην E-GMP (Electric-Global Modular Platform).

Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 42,2 kWh για τη Standard Range έκδοση και 61 kWh για τη Long Range. Η ισχύς του κινητήρα αναφέρεται στα 107,8 kW (147 PS) και 99,5 kW (135 PS) αντίστοιχα. Η επιτάχυνση 0–100 km/h είναι 9,0 s για τη Standard και 9,6 s για τη Long Range, ενώ η μέγιστη ροπή φτάνει τα 250 Nm και η τελική ταχύτητα τα 170 km/h.

Η εκτιμώμενη αυτονομία κατά WLTP είναι άνω των 344 km για τη Standard και άνω των 496 km για τη Long Range, ενώ η κατανάλωση ενέργειας κατά WLTP διαμορφώνεται στις 14,2 kWh για τη Standard και στις 13,8 kWh για τη Long Range.

Εξοπλισμός και ασφάλεια: απλή και εύχρηστη τεχνολογία

Στις λειτουργίες άνεσης και συνδεσιμότητας, το IONIQ 3 διαθέτει το σύστημα infotainment Pleos Connect, βασισμένο σε Android Automotive OS (AAOS). Οι οθόνες 12,9 ή 14,6 ιντσών προσφέρουν σαφή και διαισθητική πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του οχήματος, την πλοήγηση και τη συνδεσιμότητα.

Επιπλέον, υποστηρίζει Hyundai Digital Key 2 για είσοδο χωρίς κλειδί μέσω smartphone ή wearable, ανάλογα με την αγορά, καθώς και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) εσωτερικά και εξωτερικά, μαζί με Plug & Charge.

Στο πεδίο της φόρτισης, η ταχεία φόρτιση DC επιτρέπει αναπλήρωση από 10% έως 80% σε 29 λεπτά για τη Standard Range και σε 30 λεπτά για τη Long Range, ενώ υποστηρίζεται και φόρτιση AC έως 22 kW.

Στην ασφάλεια, το μοντέλο εξοπλίζεται με τεχνολογίες ADAS τελευταίας γενιάς, όπως Highway Driving Assist 2 (HDA2), Remote Smart Parking Assist (RSPA), Memory Reverse Assist (MRA), Surround View Monitor (SVM) και Blind-Spot View Monitor (BVM), οι οποίες υποστηρίζονται από επτά στάνταρ αερόσακους. Το παρών δίνουν επίσης προβολείς LED Projection με Intelligent Front-Lighting System (IFS) και δυναμικό φωτισμό υποδοχής.

IONIQ 3 | Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm)

Μήκος: 4.155 (Base) / 4.170 (N Line)

Πλάτος: 1.800

Ύψος: 1.505

Μεταξόνιο: 2.680

Μπαταρία υψηλής τάσης

Χωρητικότητα: 42,2 kWh (Standard) / 61 kWh (Long)

Φόρτιση: DC 10–80% ~29/30 λεπτά, AC 11 kW V2X (στάνταρ), 22 kW V2X (προαιρετικά)

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 170 km/h

0–100 km/h: 9,0 s (Standard) / 9,6 s (Long)

Αυτονομία (WLTP)

344 km (Standard) / 496 km (Long)

Ισχύς κινητήρα

Κίνηση εμπρός, 107,8 kW (147 PS) / 99,5 kW (135 PS)

Μέγιστη ροπή

250 Nm

Συντελεστής οπισθέλκουσας

0,263

Ελαστικά

205/65 R16, 215/55 R17, 215/50 R18, 225/45 R19

Χώρος αποσκευών

441 L (322 L πορτμπαγκάζ, 119 L Megabox)

Βάρος

1.550–1.580 kg

Χρώματα αμαξώματος

Atlas White Solid, Abyss Black Pearl, Lumen Gray Pearl, Ecotronic Gray Pearl, Ice Blue Pearl, Ice Blue Matte, Vibrant Blue Pearl, Vibrant Blue Matte, Fierce Red Solid, Fierce Red Matte, Ethereal Mint Pearl

Χρώματα εσωτερικού

Black, Beige/Gray, Blue/Gray, Black με κόκκινες λεπτομέρειες (N Line)