GP Μαϊάμι: Ποινή στον Σάινθ για την «μάχη» με τον Πιάστρι - Έπεσε στην 5η θέση ο Ισπανός

Ο πιλότος της Φεράρι είχε έντονη μονομαχία με τον Όσκαρ Πιάστρι της ΜακΛάρεν, με τους αγωνοδίκες να εξετάζουν το συμβάν που παραλίγο να προκαλέσει σύγκρουση, βγάζοντας την ετυμηγορία τους μετά το τέλος του αγώνα.

Αφού εξέτασαν διεξοδικά την μονομαχία των δύο πιλότων, αποφάσισαν ότι ο Κάρλος Σάινθ κινήθηκε επιθετικά και επέβαλαν στον Ισπανό πιλότο της Φεράρι, ποινή πέντε δευτερολέπτων.

Έτσι, ο Σάινθ έχασε την 4η θέση πέφτοντας μια θέση πιο κάτω, με τον Σέρχιο Πέρεζ να παίρνει την θέση του Ισπανού πιλότου.

Carlos Sainz has picked up a 5-second time penalty for causing a collision with Oscar Piastri ⚠️



He drops to P5 as a result. More details 📝#F1 #MiamiGP