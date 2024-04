JAECOO: Η υβριδική καινοτομία συναντά την έξυπνη εκτός δρόμου (pic)

Μπροστά στον επιταχυνόμενο μετασχηματισμό στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία νέας ενέργειας, η JAECOO δεσμεύεται σταθερά να ξεπεράσει τα όρια της τεχνολογικής καινοτομίας, επιτυγχάνοντας μια ατρόμητη υπέρβαση των παραδοσιακών δυνατοτήτων εκτός δρόμου.

Στις 28cΑπριλίου, η JAECOO είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει μια συνέντευξη τύπουcγια το νέο προϊόν στο Wuhu της Κίνας, προαναγγέλλοντας μια νέα εποχή ηλεκτρικής οδήγησης, αποκαλύπτοντας την τελευταία της εξέλιξη: την τεχνολογία PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) τρίτης γενιάς και μια επωνυμία νέο διανυσματικό σύστημα ελέγχου τετρακίνησης, που σηματοδοτεί άλλη μια πρόοδο στην ικανότητα εκτός δρόμου.

Vector τεχνολογία τετρακίνησης: Ένα επαναστατικό άλμα με το ευφυές σύστημα All Road Drive ARDIS

Προηγουμένως, υιοθετώντας τη φιλοσοφία ''From Classic, Beyond Classic'', το ARDIS (All Road Drive Intelligent System) της JAECOO συνδυάζει έξυπνα την ανώτερη απόδοση στους τέσσερις τροχούς εκτός

δρόμου με την έξυπνη τεχνολογία αιχμής, καινοτομώντας σε βάθος την οδηγική εμπειρία προϊόντων εκτός δρόμου. Αυτό σηματοδοτεί μια νέα καταιγίδα τεχνολογικής καινοτομίας στη σφαίρα των off-roading.

Με την υποστήριξη του ARDIS, του κορυφαίου off-road SUV της JAECOO, το J7, προσφέρει την πιο εκτεταμένη γκάμα τρόπων οδήγησης στην κατηγορία του, συμπεριλαμβανομένων άμμου, χιονιού, λάσπης και εκτός δρόμου μεταξύ επτά συνολικά λειτουργιών. Αυτή η προσέγγιση αντιμετωπίζει την πλειοψηφία των ταξιδιωτικών αναγκών μέσω της τεχνολογικής λογικής που βασίζεται σε σενάρια. Ταυτόχρονα, χάρη στο BOSCH IPB intelligent brake-by-wire, το οποίο προσομοιώνει την ικανότητα κλειδώματος ενός μπλοκαρίσματος διαφορικού, προσφέρει οκτώ βασικά πλεονεκτήματα, όπως υψηλή ενσωμάτωση, γρήγορο φρενάρισμα και χωρίς ξεθώριασμα, επιτρέποντας ακόμα και στους αρχάριους να γίνουν εύκολα ειδικοί εκτός δρόμου. στην άγρια ​​φύση.

Μετά από ένα χρόνο, το ARDIS πρόκειται να εξελιχθεί για άλλη μια φορά, εισάγοντας ένα μοναδικό διανυσματικό σύστημα ελέγχου τετρακίνησης στην κατηγορία του, συγκριτικά με την παραδοσιακή τεχνολογία εκτός δρόμου για μια τεχνική αναβάθμιση. Αυτή η διανυσματική τεχνολογία ελέγχου

τετρακίνησης θα κάνει το ντεμπούτο της στο πολυτελές off-road SUV J8, επιτρέποντας διανυσματική κατανομή σε πραγματικό χρόνο από 0 έως 100% και δυναμική ρύθμιση της ροπής των πίσω τροχών σύμφωνα με τις συνθήκες του δρόμου. Αυτό όχι μόνο ενισχύει σημαντικά τη σταθερότητα στη λειτουργία,

την ασφάλεια στην κίνηση και την άνεση στην οδήγηση, αλλά επίσης ενισχύει σημαντικά την ικανότητα εκτός δρόμου και την ισχύ απομάκρυνσης.

Η διανυσματική τεχνολογία ελέγχου τετρακίνησης αντιπροσωπεύει το πιο πρόσφατο επίτευγμα της JAECOO στη συνεχή επιδίωξη της καινοτομίας εκτός δρόμου και της κλασικής υπέρβασης, ενισχύοντας αναμφίβολα περαιτέρω την ηγετική θέση της JAECOO στον τομέα εκτός δρόμου.

Εξουσιοδοτεί την JAECOO να συνεχίσει να ηγείται της αναπτυξιακής κατεύθυνσης του κλάδου με τη στάση του πρωτοπόρου.

Τεχνολογία PHEV τρίτης γενιάς: Το ντεμπούτο της νέας υβριδικής τεχνολογίας ενέργειας της JAECOO

Εάν η διανυσματική τεχνολογία τετρακίνησης αντιπροσωπεύει μια ακόμη καινοτομία της JAECOO με βάση το ARDIS της, η επερχόμενη τεχνολογία PHEV τρίτης γενιάς είναι ο καρπός των σωρευτικών προσπαθειών της μητρικής εταιρείας της JAECOO για την ανάπτυξη υβριδικής τεχνολογίας.

Σε μια εποχή που η παγκόσμια βιομηχανία νέας ενέργειας εμβαθύνει στα βάθη της καινοτομίας, η JAECOO έδινε πάντα προτεραιότητα στην τεχνολογία, τοποθετώντας τις τεχνολογικές ανακαλύψεις και καινοτομίες στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης προϊόντων και επιδιώκοντας με τόλμη ανατρεπτικές και ολοκληρωμένες καινοτομίες.

Η «τεχνολογία PHEV τρίτης γενιάς» είναι η επιτομή 18 ετών σχολαστικής Ε & Α και καινοτόμου σχεδιασμού από τη μητρική εταιρεία της JAECOO, που θα φέρει την πλήρη επανάσταση στο τεχνολογικό τοπίο στον τομέα της νέας ενέργειας εκτός δρόμου.

Αποτελούμενος από κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και σύστημα διαχείρισης μπαταρίας, όλα ειδικά σχεδιασμένα για υβριδική εφαρμογή, ο υψηλής απόδοσης ειδικός υβριδικός κινητήρας θα επιτύχει πρωτοποριακές καινοτομίες σε έξι βασικούς τομείς, όπως η καύση, η υπερσυμπίεση και η θερμική διαχείριση, οδηγώντας σημαντικά την παγκόσμια βιομηχανία θερμική απόδοση. Όσον αφορά την ηλεκτρική πρόωση, υιοθετεί καινοτόμα μια υπερ- υβριδική λύση τριών σχέσεων, εξασφαλίζοντας ομαλές αλλαγές ταχυτήτων ενώ ταυτόχρονα εξισορροπεί την κατανάλωση καυσίμου σε χαμηλές και μεσαίες-χαμηλές ταχύτητες.

Επιπλέον, αυτή η τεχνολογία εισάγει μια ποικιλία από μέτρα προστασίας υψηλής αντοχής έναντι του νερού, της μόνωσης και της φωτιάς, παρέχοντας στους χρήστες ολοκληρωμένες εγγυήσεις ασφάλειας. Η «τεχνολογία PHEV τρίτης γενιάς» όχι μόνο είναι έτοιμη να οδηγήσει μια τεχνολογική επανάσταση στον παγκόσμιο υβριδικό τομέα, αλλά και να προσφέρει στους χρήστες JAECOO παγκοσμίως μια απαράμιλλη νέα ενεργειακή εμπειρία οδήγησης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε ανάφλεξη με την «τεχνολογία PHEV τρίτης γενιάς» ξεπερνά την παραδοσιακή εκτός δρόμου και κάθε ταξίδι εξερευνά το μέλλον των ταξιδιών.

Αναφέρεται ότι τα J7 PHEV και J8 PHEV, εξοπλισμένα με την τεχνολογία PHEV τρίτης γενιάς, θα κάνουν το παγκόσμιο ντεμπούτο τους στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου στα τέλη Απριλίου, λάμποντας ως διπλά αστέρια.

Ας περιμένουμε πώς η JAECOO, στον παγκόσμιο ανταγωνισμό νέων ενεργειακών οχημάτων, θα επιδείξει για άλλη μια φορά την τρομερή τεχνολογική της ανδρεία, οδηγώντας μας σε μια πιο αποτελεσματική, έξυπνη και πράσινη νέα εποχή εκτός δρόμου.