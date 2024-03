Ο Μεξικανός πιλότος της Red Bull, Τσέκο Πέρεζ, πήρε την τρίτη θέση στις κατατακτήριες της Αυστραλίας για τον αγώνα της Κυριακής. Ωστόσο τελικά δέχθηκε ποινή από τους αγωνοδίκες.

Συγκεκριμένα ο Πέρεζ δέχθηκε ποινή τριών θέσεων καθώς παρεμπόδισε τον γρήγορο γύρο του Νίκο Χούλκεμπεργκ.

🚨 BREAKING 🚨



Sergio Perez will start the Australian Grand Prix from P6 after receiving a three-place grid penalty for impeding Nico Hulkenberg#F1 #AusGP pic.twitter.com/RKZnCXRveS