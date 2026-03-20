Το Ελεγκτικό συνέδριο ανέτρεψε την απόφαση για το κολυμβητήριο του ΟΣΦΠ: Βάζει 23,5 εκατ. η Περιφέρεια

Δύο κλειστές πισίνες, μια βοηθητική, συνεδριακό χώρο και άλλους χώρους θα περιλαμβάνει το Υδάτινο πάρκο που θα κατασκευάσει η Περιφέρεια με 23,5 εκατ. ευρώ και θα παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό, σε χώρο δίπλα στο ΣΕΦ.

Ανατροπή στην υπόθεση του κολυμβητηρίου του Ολυμπιακού υπήρξε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την προ μηνών σύμβαση για τη δημιουργία του συγκεκριμένου χώρου δίπλα στο ΣΕΦ.

Τι σημαίνει σε... απλά ελληνικά αυτό; Η Περιφέρεια αναλαμβάνει να παραχωρήσει 23,5 εκατ. ευρώ και ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δημιουργήσει το δικό του Υδάτινο πάρκο κοντά στο μπασκετικό γήπεδο των Ερυθρόλευκων.

Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 23.560.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, τα τμήματα του υδάτινου στίβου των «ερυθρόλευκων» αναμένεται να αποκτήσουν τη θέση τους, δίπλα στις έδρες τόσο του μπασκετικού όσο και του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκαν πριν λίγους μήνες φαίνονται δύο πισίνες, μία κλειστή και μία ανοιχτή. Στην ανοιχτή θα υπάρχει μία κερκίδα με σκέπαστρο ενώ στη κλειστή διακρίνονται δύο μεγάλες κερκίδες.