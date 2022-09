Τα δάκρυα της Κονταβέιτ και το «αγενές» κοινό της Νέας Υόρκης (vid)

Παρότι οι απαντήσεις της ήταν κοφτές, φάνηκε να… έχει πάρει καλά την ήττα από τη 41χρονη Αμερικανίδα. Όταν, όμως, ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις στα αγγλικά και συνδέθηκε διαδικτυακά με συμπατριώτη της, τότε «έσπασε».

Σίγουρα δεν είχε να κάνει με την ερώτηση... «Έχει διαφορά η απλή ήττα και η ήττα από τη Σερένα;», τη ρώτησε ο Εσθονός δημοσιογράφος. «Σίγουρα δεν ντρέπομαι που έχασα από τη Σερένα, ήταν πολύ δύσκολο με τον κόσμο», είπε η 26χρονη τενίστρια και ξέσπασε σε κλάματα, με αποτέλεσμα να τελειώσει απότομα η συνέντευξη τύπου.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έζησε χθες η Κονταβέιτ ήταν πρωτοφανές, αλλά και πολύ σκληρό. Δεν είχε μόνο απέναντί της την κορυφαία τενίστρια όλων των εποχών, ενδεχομένως στο τελευταίο ματς της καριέρας της. Είχε απέναντί της και 22.000 τρελαμένους Αμερικανούς, που μπορεί να μην ήταν εναντίον της, αλλά… παραήταν υπέρ της Σερένα.

Αυτό, βέβαια, είναι το αμερικανικό κοινό, έτσι κι αλλιώς... Θυμηθείτε το περσινό ματς του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Κάρλος Αλκαράθ, τότε που ο Έλληνας τενίστας ήταν στο στόχαστρο λόγω των περιβόητων toilet breaks. Εξαιρετικός παίκτης ο νεαρός Ισπανός, όμως η στάση του κοινού έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην ήττα του Στεφ.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, από την άλλη, ήταν πιο δυνατός πνευματικά, όταν πέρυσι όλο το Ashe στήριζε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό. Ακόμα και εκείνος, ωστόσο, έκανε διπλό λάθος σε ματς πόιντ, όταν ο κόσμος τον αποδοκίμαζε (!). Κάτι ανάλογο έζησε και ο Νόλε στον τελικό με τον Ρότζερ Φέντερερ το 2015, όμως και αυτός είναι… από σίδερο. Και έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα και η Ναόμι Οσάκα, που νίκησε τη Σερένα Γουίλιαμς στον τελικό του 2018 και δακρυσμένη ζήτησε συγγνώμη από τους θεατές!

Πέρα από τα θέματα που δημιουργούνται ανάλογα με τις προτιμήσεις τους, οι Αμερικανοί γενικά δεν φαίνεται να έχουν «τενιστική» παιδεία και η φασαρία που γίνεται κατά τι διάρκεια κυρίως των βραδινών αγώνων είναι απίστευτη!

Στο ματς του Ράφα Ναδάλ με τον Ρίνκι Χιτζικάτα, που ήταν και πιο… χαλαρό, έβλεπες τον κόσμο να συμπεριφέρεται λες και έχει βγει έξω για ποτό! Γελούσαν, φώναζαν, έβγαζαν φωτογραφίες (όρθιοι) με τα ποτά τους, την ώρα που ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη!

Μη μιλήσουμε και για το Louis Armstrong… Εκεί η φασαρία είναι ακόμα μεγαλύτερη, με τον κόσμο να παρακολουθεί τον αγώνα στους διαδρόμους και να αντιδράει λες και βρίσκεται σε παμπ! Είχε κάθε λόγο να διαμαρτύρεται ο Νικ Κύργιος, μου μύρισε ακόμα και μαριχουάνα!

Ήταν, λοιπόν, φυσιολογικό να «σπάσει» κάποια στιγμή η Κονταβέιτ με την (κάτι παραπάνω από) «καυτή» ατμόσφαιρα στο Ashe. Καλή δύναμη στην Άιλα Τομλιάνοβιτς, την αντίπαλο της Σερένα Γουίλιαμς στον τρίτο γύρο…

Interviewer: was there any difference between losing and losing to Serena?



Anett: I definitely had no shame losing to Serena, it was very difficult with the crowdpic.twitter.com/jM6KGoNcYj