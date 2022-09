Η απίστευτη Σερένα έδωσε νέα παράταση στην καριέρα της! (vids)

Μπροστά στο κατάμεστο και... τρελαμένο Arthur Ashe Stadium και έχοντας στο box της τον Τάιγκερ Γουντς, η θρυλική Αμερικανίδα νίκησε με 7-6(4), 2-6, 6-2 την Ανέτ Κονταβέιτ και πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open. Εκεί θα βρει την Άιλα Τομλιάνοβιτς, που άφησε έξω με 1-6, 6-2, 7-5 την Εβγκένια Ροντίνα.

Ήταν πραγματικά μια απίστευτη εμφάνιση από την 41χρονη τενίστρια, που εννοείται πως δεν έχει ξεχάσει να παίζει τένις, παρότι έχει προπονηθεί ελάχιστα τους τελευταίους μήνες. «Εκπλήσσεσαι με το επίπεδό σου;», τη ρώτησε στην on court συνέντευξή της η Μέρι Τζο Φερνάντες. «Είμαι απλά η Σερένα, ξέρεις», είπε με αυτοπεποίθηση η κάτοχος 23 Grand Slam τίτλων,

Έχει το τρομερό κοινό στο πλευρό της και παίζει χωρίς άγχος, οπότε κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει σε αυτό το τουρνουά. Οι Αμερικανοί, πάντως, είναι κάτι παραπάνω από αισιόδοξοι και έχουν αρχίσει να μιλούν ακόμα και για τίτλο. Ακούγεται και είναι απίθανο, όμως δεν γίνεται να υποτιμήσεις την GOAT του παγκοσμίου τένις!

Πρέπει να τονίσουμε, πάντως, πόσο δύσκολο είναι για τις αντιπάλους της να παίζουν μπροστά σε τέτοιο κοινό. Η Κονταβέιτ, όσο και αν προσπάθησε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, φάνηκε στο τέλος να «λυγίζει».

Εκτός των άλλων, η Σερένα διεύρυνε το τρομερό ρεκόρ της, φτάνοντας στο 42-0 στους δύο πρώτους γύρους του US Open!

Στο μεταξύ, εκτός διοργάνωσης έμεινε η περσινή φιναλίστ Λέιλα Φερνάντες, που έχασε με 6-3, 7-6 από τη φορμαρισμένη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα. Η Ρωσίδα θα παίξει στη συνέχεια με την Αλεκσάντρα Κρούνιτς, που έκανε την έκπληξη αποκλείοντας με 2-6, 6-4, 6-2 την περσινή νικήτρια του Roland Garros Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

"This is what they paid for. This is what they want." 🗣️ pic.twitter.com/qcAxB1bLan