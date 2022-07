Μια... Ρωσίδα στον τελικό του Wimbledon! (vids)

Ο λόγος για την Έλενα Ριμπάκινα, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρωσία, αλλά άλλαξε υπηκοότητα το 2018, λόγω της οικονομικής στήριξης από την ομοσπονδία του Καζακστάν!

H 23χρονη τενίστρια, Νο.23 στον κόσμο, νίκησε με 6-3, 6-3 τη Σιμόνα Χάλεπ (Νο.18), από τα φαβορί για τον τίτλο, και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα της σε τελικό Grand Slam. Εκεί θα βρει τη φοβερή και τρομερή Ονς Ζαμπέρ, που νωρίτερα είχε σημειώσει και η ίδια τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της! Το βέβαιο είναι ότι θα δούμε νέα grand Slam νικήτρια...

Στο ντεμπούτο της στο Centre Court η Ριμπάκινα κάθε άλλο παρά αγχωμένη ήταν κόντρα στην πρωταθλήτρια του 2019. Δεν έχασε την αυτοκυριαρχία της ούτε και όταν η 30χρονη Ρουμάνα πήρε πίσω το μπρέικ στο δεύτερο σετ και ξαναμπήκε στον αγώνα ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Η νεαρή Μοσχοβίτισσα απάντησε άμεσα με νέο μπρέικ (3-2), εκμεταλλευόμενη και τα λάθη της Σιμόνα, πέρασε μπροστά με 4-2 και έμεινε στο... τιμόνι μέχρι το τέλος, κλείνοντας πανηγυρικά τον αγώνα στο σερβίς της αντιπάλου της.

Είναι η πρώτη τενίστρια από το Καζακστάν που φτάνει σε τελικό Grand Slam και η νεαρότερη φιναλίστ μετά τη Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα το 2015.

Στο head to head το σκορ είναι 1-1 με τη Ζαμπέρ, που πέρυσι εγκατάλειψε στο δεύτερο σετ τον αγώνα τους στο Σικάγο.

Θυμίζουμε ότι αύριο (8/7) θα βγει και το ζευγάρι του τελικού των ανδρών, ο οποίος θα προκύψει από τα ματς Τζόκοβιτς-Νόρι (15.30) και Κύργιος-Ναδάλ.

"It's time to enjoy and really have fun on court"



Elena Rybakina is excited to face @Ons_Jabeur in a Wimbledon final#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/J0o9RlShFJ