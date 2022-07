Xάλεπ-Ριμπάκινα ο δεύτερος ημιτελικός (vids)

Η 30χρονη Ρουμάνα (Νο.18), που έχει στον πλευρό της τον Πατρίκ Μουράτογλου, ξεπέρασε το εμπόδιο της Αμάντα Ανισίμοβα με 6-2, 6-4 και πέρασε στα ημιτελικά του Wimbledon για τρίτη φορά στην καριέρα της. Έχει, μάλιστα, 12 σερί νίκες στη διοργάνωση!

Η νικήτρια του 2019, πάντως, δυσκολεύτηκε να κλείσει τον αγώνα, αφού η νεαρή Αμερικανίδα μείωσε από το 5-1 σε 5-4 στο δεύτερο σετ, ενώ είχε και τριπλό μπρέικ πόιντ όταν η Χαλεπ ξανασέρβιρε για τη νίκη.

Με πέντε σερί πόντους, όμως, η Σιμόνα ξέφυγε από τις... περιπέτειες και έκλεισε ραντεβού με την Έλενα Ριμπάκινα. Η τενίστρια από τη Ρωσία που εκπροσωπεί το Καζακστάν, έβαλε φρένο στην Άιλα Τομλιάνοβιτς με 4-6, 6-2, 6-3 και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα της σε ημιτελικά Grand Slam.

Στο head to head η άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο προηγείται με 2-1, όμως είναι η πρώτη φορά που θα αναμετρηθούν στο χορτάρι.

Θυμίζουμε ότι στον άλλο ημιτελικό η Ονς Ζαμπέρ θα μονομαχήσει με την Τατιάνα Μαρία.

