Ταλαιπώρησε ξανά τον εαυτό του ο Ναδάλ (vids)

Με σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του ο 36χρονος Ισπανός, επικράτησε με 6-4, 6-4, 4-6 του Ρικάρντας Μπεράνκις (Νο.106) σε περίπου 3 ώρες και πέρασε στον τρίτο γύρο του Wimbledon για 11η φορά στην καριέρα του. Το επόμενό του εμπόδιο είναι ο Ιταλός Λορέντζο Σονέγκο, Νο.54 στον κόσμο, που νίκησε με 7-6(4), 6-4, 6-4 τον Ούγκο Γκαστόν.

Ο Ράφα έφτασε τις 16 σερί νίκες σε Grand Slam και διατηρεί ζωντανό το όνειρο για το Calendar Slam. Σίγουρα, βέβαια, θα πρέπει να ανεβάσει επίπεδο για να προχωρήσει πιο βαθιά στη διοργάνωση, αλλά το καλό για εκείνον (και για τον Στέφανο Τσιτσιπά) είναι ότι το κάτω μέρος του ταμπλό ολοένα και αδειάζει!

Ο κάτοχος 22 major τίτλων χρειάστηκε να «σπάσει» τον Λιθουανό στο δέκατο γκέιμ για να «γράψει» το 1-0, ενώ στο δεύτερο σετ έκανε ακριβώς το ίδιο, αν και προηγουμένως είχε μείνει πίσω με μπρέικ που σημειώθηκε στο τρίτο γκέιμ (1-2).

Στο τρίτο σετ έμεινε πίσω με μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ και αυτό αποδείχτηκε αρκετό για να μειώσει ο Μπεράνκις σε 2-1! Ο Ναδάλ, ωστόσο, μπήκε δυνατά στο τέταρτο σετ, σημείωσε το μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ (2-0) και δεν είχε πρόβλημα να καθαρίσει τελικά τον αγώνα όταν σέρβιρε στο 5-3. Στα μέσα του σετ, ο αγώνας διακόπηκε για να κλείσει η οροφή, καθώς για άλλη μια φορά η βροχή διέκοψε το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Σε ό,τι αφορά τα άλλα ματς αυτής της πλευράς του ταμπλό, έξω έμεινε ο ντεφορμέ Ντένις Σαποβάλοφ, περσινός ημιφιναλίστ, μετά την ήττα του με 6-2, 4-6, 6-1, 7-6(6) από τον Μπράντον Νακασίμα. Ο Αμερικανός θα παίξει με τον Ντανιέλ Γκαλάν, που που πέρασε χωρίς αγώνα μετά την απόσυρση του Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ.

Μεγάλη νίκη σημείωσε ο Βρετανός Λίαμ Μπρόντι, που άφησε εκτός με 6-2, 4-6, 0-6, 7-6(6), 6-1 τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο σλαμ για πρώτη φορά στην καριέρα του! Εκεί θα συναντήσει Άλεξ Ντε Μινόρ ή Τζακ Ντρέιπερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νικ Κύργιος, αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον τρίτο γύρο, δεν θα αγωνιστεί τελικά στο διπλό, όπου επρόκειτο να ενώσει τις δυνάμεις του με τον Θανάση Κοκκινάκη.

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, η νικήτρια του 2019 Σιμόνα Χάλεπ λύγισε με 7-5, 6-4 τη Κρίστεν Φλίπκενς και θα βρει απέναντί της τη Μαγκνταλένα Φρεχ (6-4, 6-4 την Καρολίνα Σμιέντλοβα).

