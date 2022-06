Εγγλέζος με την πρόκριση ο Τσιτσιπάς (vid)

Έχει γίνει παράδοση πια να τα βρίσκει σκούρα στον πρώτο γύρο του βρετανικού σλαμ ο 23χρονος τενίστας, αλλά τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν… σκόνταψε.

Λύγισε με 7-6(1), 6-3, 5-7, 6-4 τον εμπνευσμένο αντίπαλό του (Νο.188) και πέτυχε την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση μετά το 2018! Πέρασε, λοιπόν στον δεύτερο γύρο μόλις για δεύτερη φορά στην καριέρα του και εκεί θα βρει τον Αυστραλό Τζόρνταν Τόμπσον (Νο.75), που απέκλεισε με 6-4, 6-1, 6-1 τον Ισπανό Ρομπέρτο Καρμπαγές Μπαένα.

Τα εύκολα δύσκολα έκανε ο Νο.5 τενίστας στον κόσμο, αλλά τελικά αυτό που μετράει είναι η ουσία. Γιατί μπορεί να έπαιξε φέτος αρκετά παιχνίδια στο χορτάρι και να συνήθισε την επιφάνεια, αλλά δεν είναι και εύκολη η μετάβαση από τις συνθήκες της Μαγιόρκα στις συνθήκες του Λονδίνου. Και ο Στεφ πρόλαβε να προπονηθεί μόνο δύο φορές εδώ πριν την πρεμιέρα του.

Και αφού κατάφερε να… ξορκίσει τα φαντάσματα και να βγει αλώβητος από τον πρώτο γύρο, μπορεί να βλέπει πιο αισιόδοξα το μέλλον του στη διοργάνωση.

Το ξεκίνημά του στον αγώνα, πάντως, ήταν εφιαλτικό και θύμισε κάτι από την περσινή σεζόν, όταν στο ίδιο γήπεδο τον είχε αιφνιδιάσει ο Φράνσις Τιάφοου και είχε πάρει τεράστια νίκη στα τρία σετ.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Στεφ... αποκατέστησε γρήγορα την τάξη και το 1-4 με δύο μπρέικ έγινε 5-4. Είχε, μάλιστα, και πέντε ευκαιρίες να πάρει αμέσως μετά το σετ, αλλά ο Ρίτσαρντ άντεξε, όπως άντεξε και στο 6-5, όταν έσβησε άλλο ένα σετ πόιντ του Τσιτσιπά.

Το σετ οδηγήθηκε τελικά σε τάι μπρέικ και εκεί ο Τσιτσιπάς ήταν συντριπτικός και δεν δυσκολεύτηκε να βάλει τις βάσεις για τη νίκη του.

Στο δεύτερο σετ, παίζοντας πιο ελεύθερα πλέον, ο Στεφ πέρασε μπροστά με 2-1, αλλά χρειάστηκε να σώσει έξι μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του για να εδραιώσει το προβάδισμα (3-1). Δεν απειλήθηκε, όμως, στη συνέχεια και με νέο μπρέικ στο 5-3 «έγραψε» το 2-0.

Όλα έδειχναν ότι θα καθάριζε το ματς στα τρία σετ, αλλά... μάταια περίμενε την ευκαιρία του. Και σα να μην έφτανε αυτό, δέχτηκε το ανέλπιστο μπρέικ στο 5-5 και ο Ρίτσαρντ πήρε τις μπάλες και σέρβιρε με επιτυχία για το 2-1!

Πήρε και φόρα για το τέταρτο σετ, ωστόσο ο Τσιτσιπάς είχε την άμεση απάντηση στο μπρέικ που δέχτηκε στο πρώτο γκέιμ (1-1). Οι δύο παίκτες είχαν από ένα μπρέικ πόιντ στη συνέχεια, μέχρι να φτάσουμε στο 4-5, όπου βρέθηκε να σερβίρει υπό πίεση ο 28χρονος Ελβετός.

Με δύο διπλά λάθη «έσπρωξε» ακόμα περισσότερο τον Στέφανο προς τη νίκη και εκείνος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη αυτή τη φορά: εκμεταλλεύτηκε το πρώτο ματς πόιντ του στο 15-40 και έκλεισε τον αγώνα μετά από 3 ώρες και 32 λεπτά.

Κόντρα στον Τζόρνταν Τόμπσον έχει παίξει μία φορά, το 2019 στην Ουάσινγκτον, όπου είχε πάρει τη νίκη στα δύο σετ. Ο αγώνας θα γίνει την Πέμπτη (30/6).

Στο μεταξύ, εκτός διοργάνωσης έμεινε ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, που ηττήθηκε με 7-6(5), 4-6, 7-6(9), 7-6(5) από τον Μαξίμ Κρέσι. Ο Αμερικανός θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον συμπατριώτη του Τζακ Σοκ, που υπέταξε με 7-6, 6-4, 6-4 τον Μπερναμπέ Θαπάτα Μιραγές.

Ένας άλλος Καναδός, ωστόσο, ο ημιφιναλίστ της περσινής σεζόν Ντένις Σαποβάλοφ πέρασε δύσκολα κόντρα στον Αρτούρ Ριντερκνές, όμως πήρε τη νίκη με 6-1, 6-7(6), 6-7(4), 6-4, 6-1 και θα αναμετρηθεί στη συνέχεια με τον Μπράντον Νακασίμα.

Ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν, τέλος, άφησε εκτός με 6-3, 6-2, 6-2 τον Στέφαν Κοζλόφ και θα παίξει με τον Λίαμ Μπρόντι, που υπέταξε με 4-6, 6-3, 7-5, 6-7(2), 6-3 τον Λούκας Κλέιν.

