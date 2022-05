Συγκινητικές στιγμές στο «αντίο» του Τσονγκά (vids+pics)

Ο Τζο Γουίλφριντ Τσονγκά ολοκλήρωσε την καριέρα του μετά από έναν δραματικό αγώνα 3 ωρών και 49 λεπτών, στο φινάλε του οποίου ο χαρισματικός Γάλλος ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στον ώμο και «παραδόθηκε» μέσα σε δάκρυα στον Κάσπερ Ρουντ με 6-7(6), 7-6(4), 6-2, 7-6(0).

Ακολούθησε, φυσικά, η αποθέωση του Τζο από το κατάμεστο Philippe Chatrier και μια υπέροχη τελετή αποχαιρετισμού, όπου όσοι ήταν παρόντες «λύγισαν».

Στο court μπήκε η οικογένειά του, παλιοί παίκτες, αλλά και εν ενεργεία συναθλητές του, όπως ο Ζιλ Σιμόν, ο Γκαέλ Μονφίς και ο Ρισάρ Γκασκέ.

«Παρόντες» μέσω video wall ήταν και οι Big 4, με τους οποίους κατάφερε να τα βάλει ο 37χρονος Γάλλος και ορισμένες φορές να βγει και νικητής... Άντι Μαρεϊ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Ράφα Ναδάλ, Ρότζερ Φέντερερ εξέφρασαν την εκτίμησή τους με βιντεοσκοπημένο μήνυμα και ειδικά οι δύο τελευταίοι καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό, σε σημείο να μην μπορεί να ακουστεί το μήνυμά τους!

Ακολούθησε ομιλία του Τσονγκά, η οποία μάλιστα ήταν γραμμένη διότι ο φιναλίστ του Australian Open 2008 γνώριζε ότι σε αυτές τις στιγμές δεν θα είχε το μυαλό να σκεφτεί και να εκφραστεί...

Ο Τζο μπορεί να μην κατέκτησε ποτέ Grand Slam στην καριέρα του, όμως κατέκτησε συνολικά 18 τίτλους, έφτασε στον τελικό της Μελβούρνης, έπαιξε δύο φορές στα ημιτελικά του Roland Garros και δύο στο Wimbledon, έμεινε για πολλές εβδομάδες στο Top 10 και κατάφερε να φτάσει ως το Νο.5 του κόσμου.

Ένας παίκτης με πολύ μεγάλο ταλέντο, που κέρδισε πολλούς θαυμαστές με το θεαματικό παιχνίδι του. Και, πάνω από όλα, ένας πολύ ωραίος τύπος, πάντα ευγενικός και με το fair play να τον χαρακτηρίζει.

Σίγουρα θα λείψει πολύ από το tour, αλλά θα έχει πλέον περισσότερο χρόνο για να αφιερωθεί στην όμορφη οικογένειά του!

