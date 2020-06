Δωρεά Παγδατή στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού (pics)

View this post on Instagram

It was an honour to express our Gratitude to the Front line staff at The General Hospital of Limassol, for all those who were working and being at risk doing their jobs, while we stay safe and healthy at home. From myself, Karolin and our family we want to express our heartfelt gratitude. We have come to personally give our THANKS and offer a donation to serve your cause. I also want to thank @cinnaboncyprus for their offerings and my Sponsor @marketsdotcom for who responded so positively to donate and expressing appreciation. @karolinasprembaghdatis “Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση μου που βρίσκομαι κοντά σας. Είστε οι πολεμιστές της πρώτης γραμμής που με κίνδυνο ακόμα και τις ζωές σας δώσατε μια μοναδική μάχη για να έχουμε όλοι την υγεία μας. Εγώ η Καρολίνα και τα παιδιά μας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ. Να πούμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και να προσφέρουμε ένα συμβολικό ποσό για ενίσχυση των προσπαθειών σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Cinnabon Cyprus και τον χορηγό μου markets.com που ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα μου.” Μάρκος & Καρολίνα Παγδατή . . . . #covid19 #coronavirus #appreciationpost #gratitude @limassol_hospital