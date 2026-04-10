Ιστορική πρόκριση Βασερό στο Μόντε Κάρλο

Ο Βασερό ζει μοναδικές στιγμές στο Monte Carlo Masters, καθώς εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα του θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, γράφοντας ιστορία για το Μονακό.

Ο 27χρονος τενίστας επικράτησε του Ντε Μινουάρ με 6-4, 3-6, 6-3, ύστερα από μία απαιτητική αναμέτρηση διάρκειας 2 ωρών και 25 λεπτών. Με αυτή τη νίκη έγινε ο πρώτος Μονεγάσκος που φτάνει στην τελική τετράδα του τουρνουά, ενώ παράλληλα πανηγύρισε τον δεύτερο ημιτελικό ATP στην καριέρα του.

Ο Βασερό απέδειξε την ανθεκτικότητά του σε ένα ματς με ένταση και συνεχείς ανατροπές, καταφέρνοντας να σβήσει 14 από τα 17 break-points που αντιμετώπισε. Την ίδια στιγμή εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του, «σπάζοντας» τέσσερις φορές το σερβίς του αντιπάλου του.

Στο πρώτο σετ πήρε νωρίς προβάδισμα, όμως ο Ντε Μινόρ αντέδρασε και ισοφάρισε προσωρινά. Παρ’ όλα αυτά, ο Μονεγάσκος διατήρησε την ψυχραιμία του και κατέκτησε το σετ με 6-4. Στο δεύτερο, ο Αυστραλός ανέβασε την απόδοσή του και έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Η κρίσιμη μάχη δόθηκε στο τρίτο σετ, όπου ο Βασερό βρήκε το καθοριστικό break και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, «κλειδώνοντας» τη μεγάλη πρόκριση μέσα σε αποθέωση από το κοινό της πατρίδας του.

Επόμενη πρόκληση για τον Βασερό είναι τεράστια, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχο του τίτλου, Carlos Alcaraz, ο οποίος νωρίτερα επικράτησε άνετα του Alexander Bublik, φτάνοντας παράλληλα τις 300 νίκες στην καριέρα του.