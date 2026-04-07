Σαρωτικός και στο χώμα ο Σίνερ (vid)

Μόνο τρία γκέιμ έχασε ο Γιάνικ Σίνερ στη φετινή πρεμιέρα του στις χωμάτινες επιφάνειες!

Ασταμάτητος ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο, ξεπέρασε το εμπόδιο του Ούγκο Ουμπέρ (Νο.34) με 6-3, 6-0 σε μόλις 64 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Μόντε Κάρλο, όπου θα περιμένει τον νικητή του ματς Σερούντολο-Μάχατς.

Λίγες μέρες μετά την επίτευξη του Sunshine Double, ο 24χρονος Ιταλός δεν είχε κανένα πρόβλημα προσαρμογής στη διαφορετική επιφάνεια και πάει φουλ για το τέταρτο διαδοχικό του 1000άρι. Έφτασε πλέον τις 18 σερί νίκες σε Masters και δεν έχει χάσει ακόμα ούτε σετ (36-0)!

Δεν έχει, πάντως, κερδίσει ποτέ τον τίτλο στο Μόντε Κάρλο και η αλήθεια είναι ότι το χώμα είναι μέχρι τώρα η λιγότερο καλή του επιφάνεια, καθώς έχει σηκώσει εκεί μόνο ένα τρόπαιο.

Αν καταφέρει κερδίσει την κούπα, τότε θα προσπεράσει στην παγκόσμια κατάταξη τον Κάρλος Αλκαράθ, που είχε φύγει πέρυσι νικητής από το Μόντε Κάρλο. O Σίνερ, από την άλλη δεν αγωνίστηκε πέρυσι στη διοργάνωση, εξαιτίας της τιμωρίας του για την υπόθεση ντόπινγκ.

Αυτό, φυσικά, που θα ήθελαν να δουν οι φίλοι του τένις να δουν την Κυριακή (12/4) στον τελικό είναι την πρώτη φετινή αναμέτρηση των δύο καλύτερων παικτών του κόσμου...

Στο μεταξύ, το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο πήρε ο Τομάς Ετσεβέρι, που λύγισε με 6-4, 2-6, 6-3 τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και θα παίξει στη συνέχεια με το νικητή του αγώνα Ατμάν-Κουίν.

Με την ήττα αυτή ο ο 34χρονος Βούλγαρος (Νο.93) θα βγει εκτός Top 100 για πρώτη φορά μετά το 2012 και θα βρεθεί περίπου στο Νο.135. Και αυτό, βέβαια, σημαίνει ότι δεν μπαίνει απευθείας στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros.