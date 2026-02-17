Μεσημέρι Τετάρτης η μάχη του Τσιτσιπά με τον Μεντβέντεφ

Στέφανος Τσιτσιπάς και Ντανίλ Μεντβέντεφ θα διεκδικήσουν αύριο (18/2) μια θέση στα προημιτελικά του Qatar Open (ATP 500).

Ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 14.00-14.30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 6. Θα προηγηθεί το ματς Φούτσοβιτς-Χατσάνοφ, που θα ανοίξει στις 12.30 το πρόγραμμα στο κεντρικό court.

Θα είναι η 15η συνάντηση των δύο παικτών και ο 30χρονος Ρώσος (Νο.11), έχει ξεκάθαρα το πάνω χέρι, αφού προηγείται στο head to head με 10-4, έχοντας και τρεις συνεχόμενες νίκες.

Ο νικητής θα παίξει στα προημιτελικά με έναν εκ των Μαροζάν-Ντε Γιονγκ ή Ρούμπλεφ.

Μερικές ώρες αργότερα, ο Στέφανος θα συνεργαστεί ξανά με τον Άλεξ Πόπιριν (που παίζει στο μονό με τον Γιάνικ Σίνερ) στο διπλό, έχοντας ως αντιπάλους τους Χελιοβάρα/Πάτεν.

Centre Court (12.30)

Φούτσοβιτς-Χατσάνοφ

Μεντβέντεφ-Τσιτσιπάς

(όχι πριν τις 18.30)

Πόπιριν-Σίνερ

Αλκαράθ ή Ριντερκνές-Ροαγέ