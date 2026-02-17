Έκλεισε το μεγάλο ραντεβού με Μεντβέντεφ ο Τσιτσιπάς! (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το καθήκον του κόντρα στον Μοέζ Εσαργκί και ξεκίνησε με επιτυχία την πορεία του στην Ντόχα.

Έπαιξε... όσο χρειάστηκε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.33) και ξεπέρασε το εμπόδιο του 33χρονου Τυνήσιου με 6-4, 6-4 σε 84 λεπτά, κλείνοντας θέση στον δεύτερο γύρο του Qatar Open.

Τώρα, βέβαια, αρχίζουν τα δύσκολα, καθώς πέφτει πάνω στον Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο.11), που είναι ένας παίκτης ο οποίος παραδοσιακά του προκαλεί προβλήματα, ψυχολογικά και αγωνιστικά!

O 30χρονος Ρώσος προηγείται στο head to head με 10-4 και, μάλιστα, έχει κερδίσει τις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις τους. Το ματς αυτό θα γίνει αύριο (18/2).

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα με τον μαχητικό Εσαργκί, ο Τσιτσιπάς πέτυχε ένα μπρέικ σε κάθε σετ και αυτό ήταν αρκετό για να του δώσει τη νίκη, καθώς εκείνος σέρβιρε καλά και δεν αντιμετώπισε κανένα μπρέικ πόιντ.

Επιβεβαίωσε, λοιπόν, τα προγνωστικά, όμως οφείλει να ανεβάσει ταχύτητα αν θέλει να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Θα πρέπει, φυσικά, να αφήσει πίσω του και το παρελθόν!

Ο Μεντβέντεφ ξεκίνησε την προσπάθειά του στη διοργάνωση με νίκη 2-0 επί του Τζέρι Σανγκ από την Κίνα.