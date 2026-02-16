Προπονήθηκε με Αλκαράθ ο Τσιτσιπάς (vid)

Με ένα δυνατό τεστ ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Στέφανου Τσιτσιπά για την πρεμιέρα του στο Qatar Open.

Ο 27χρονος τενίστας προπονήθηκε με τον Κάρλος Αλκαράθ και, μάλιστα, οι δύο τενίστες έπαιξαν δύο σετ και... κάτι, με τον νεαρό Ισπανό να επικρατεί 6-3, 2-0.

Στέφανος κα Κάρλος θα ξεκινήσουν αύριο (17/2) την πορεία τους στη διοργάνωση και πρώτος θα μπει στο court ο Έλληνας πρωταθλητής, που θα αναμετρηθεί με τον Μοέζ Εσαργκί στις 12.30.

Στις 18.30 ο Καρλίτος θα αντιμετωπίσει τον Αρτούρ Ριντερκνές, τον οποίο νίκησε πριν λίγες στο Ρότερνταμ ο Τσιτσιπάς.