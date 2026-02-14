Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Ντουμπάι

Με τη φορμαρισμένη Ίβα Γιόβιτς, που έφτασε ως τα προημιτελικά του Australian Open, θα αναμετρηθεί η Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα της στο Ντουμπάι (WTA 1000).

Πριν καλά-καλά ολοκληρώσει τη σπουδαία της πορεία στην Ντόχα, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στρέφει το βλέμμα της στο Dubai Tennis Championships, το δεύτερο 1000άρι της σεζόν.

Και έχει αρκετά δύσκολη αποστολή κόντρα στη νεαρή Αμερικανίδα, που έχει κάνει άλμα στο Νο.20 του κόσμου.

Αν περάσει στον δεύτερο γύρο, θα συναντήσει τη νικήτρια του ματς Σνάιντερ-Τζόιντ, ενώ η πιθανότερη αντίπαλος στον τρίτο γύρο είναι η Τζέσικα Πεγκούλα.

Όποια παίκτρια φτάσει στα προημιτελικά, λογικά θα πέσει πάνω στην Εκατερίνα Αλεξαντρόβα και στα ημιτελικά μάλλον θα περιμένει μια εκ των Αμάντα Ανισιμόβα (Νο.2 του ταμπλό), Μίρα Αντρέεβα και Βικτόρια Εμπόκο.

Επικεφαλής του ταμπλό είναι η Έλενα Ριμπάκινα, που έχει στη δική της πλευρά τις Κόκο Γκοφ, Ελίνα Σβιτολίνα και Τζάσμιν Παολίνι.

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Ριμπάκινα-Σβιτολίνα

Γκοφ-Παολίνι

Αλεξαντρόβα-Πεγκούλα

Αντρέεβα-Ανισιμόβα

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν αύριο (15/2).