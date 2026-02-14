Σάκκαρη στο SDNA: «Το τένις μου είναι καλύτερο από ποτέ»

Η Μαρία Σάκκαρη είχε αρκετά καλή διάθεση μετά την ήττα από την Καρολίνα Μούχοβα, διότι γνωρίζει ότι κάτι… δυνατό ξεκίνησε στο Κατάρ! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

«Το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό στα δύο σετ, αλλά μετά νομίζω ότι κουράστηκα νευρομυϊκά και ψυχολογικά», είπε στο SDNA η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια. «Δηλαδή, το μυαλό και το σώμα δεν επικοινωνούσαν καλά. Δεν θεωρώ ότι ήταν κούραση σωματική, γιατί μια χαρά κινούμουν. Νομίζω ότι μια νίκη σαν αυτή που πέτυχα κόντρα στην Ίγκα πάντα σου στοιχίζει, όχι με την κακή έννοα. Είναι τόσα πολλά τα συναισθήματα, ειδικά όταν έχεις καιρό να τα ζήσεις, που αδειάζεις λίγο».

Και συνέχισε: «Εκεί που είχα το προβάδισμα, σαν να έσφιξα λίγα, σα να το πολυσκέφτηκα, σα να μην είχα καθαρό μυαλό εκείνη τη στιγμή. Έχει ένα παιχνίδι που όταν παίζει καλά είναι πολύ σταθερή, έχει ποικιλία, κινείται καλά, δεν έχει κάποια τρύπα στο παιχνίδι της. Σίγουρα ανέβασε το επίπεδο και η αλήθεια είναι ότι έχει ένα στυλ που πάντα νομίζεις ότι κάτι έχει, ότι δεν έχει ενέργεια, αλλά μετά πάντα το βρίσκει μέσα της και ξεκινάει και παίζει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι ανέβασε πολύ το επίπεδό της μετά».

Η ήττα στον ημιτελικό, ωστόσο, δεν διαγράφει αυτή την φανταστική εβδομάδα της Μαρίας στην Ντόχα. «Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί σίγουρα δεν περίμενα ότι θα έχω μια τέτοια βδομάδα ερχόμενη εδώ. Είχα ξεκινήσει σχετικά καλά τη σεζόν στην Αυστραλία, όχι κάτι το τρομερό, αλλά σίγουρα αυτή η βδομάδα ήταν μια πολύ καλή υπενθύμιση ότι ανήκω εκεί, ανήκω σε αυτό το επίπεδο. Και θεωρώ ότι το τένις μου, πραγματικά, αυτή τη στιγμή είναι καλύτερο από ποτέ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα θέλει καμιά να με παίξει στον πρώτο γύρο!».

Μίλησε, τέλος, και για τη στήριξη που πήρε από την Ελλάδα. «Είναι πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση το να βλέπεις ότι ο κόσμος συνεχίζει και σε στηρίζει. Γιατί πολλοί σε διαγράφουν όταν δεν πας καλά ή δεν πας όσο καλά εκείνοι πιστεύουν. Αλλά, σίγουρα, ήταν μια ακόμα φορά που ο κόσμος μου απέδειξε πόσο υποστηρικτικός είναι, πόσο με αγαπάει και ότι θέλει όντως να πηγαίνω καλά».