Έφτασε στην Ντόχα ο Σίνερ (pics)

Από τους πρώτους που έκαναν την εμφάνισή τους στο Khalifa International Tennis and Squash Complex ήταν ο Γιάνικ Σίνερ, που πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση παρέα με τον Γίρι Λεχέτσκα.
Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο είχε ταξιδέψει και πέρυσι στο Κατάρ, αλλά λίγο πριν την κλήρωση της διοργάνωσης ανακοινώθηκε η τρίμηνη τιμωρία του για τη γνωστή υπόθεση ντόπινγκ.
Στην Ντόχα αναμένεται σύντομα και ο Κάρλος Αλκαράθ, ενώ μετέχει στη διοργάνωση και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Η κλήρωση θα γίνει αύριο (14/2).
Δείτε μερικές φωτογραφίες από τη σημερινή του προπόνηση του Ιταλού...