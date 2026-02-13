Έφτασε στην Ντόχα ο Σίνερ (pics)

Σιγά-σιγά μαζεύονται στην Ντόχα οι παίκτες της ATP που θα λάβουν μέρος την άλλη εβδομάδα στο Qatar Open (ATP 500). ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

Από τους πρώτους που έκαναν την εμφάνισή τους στο Khalifa International Tennis and Squash Complex ήταν ο Γιάνικ Σίνερ, που πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση παρέα με τον Γίρι Λεχέτσκα.

Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο είχε ταξιδέψει και πέρυσι στο Κατάρ, αλλά λίγο πριν την κλήρωση της διοργάνωσης ανακοινώθηκε η τρίμηνη τιμωρία του για τη γνωστή υπόθεση ντόπινγκ.

Στην Ντόχα αναμένεται σύντομα και ο Κάρλος Αλκαράθ, ενώ μετέχει στη διοργάνωση και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Η κλήρωση θα γίνει αύριο (14/2).

Δείτε μερικές φωτογραφίες από τη σημερινή του προπόνηση του Ιταλού...