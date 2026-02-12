Με Μούχοβα στα ημιτελικά η Σάκκαρη

Έναν ακόμα... κακό της δαίμονα θα συναντήσει στην Ντόχα η Μαρία Σάκκαρη!

Ο λόγος για την Καρολίνα Μούχοβα, Νο.19 στον κόσμο, που νίκησε στα προημιτελικά την Άνα Καλίνσκαγια (Νο.29) με 6-3, 6-4 και θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μαρία για έκτη φορά στην καριέρα της.

Η 29χρονη Τσέχα έχει... πάρει τον αέρα της 30χρονης Ελληνίδας, κόντρα στην οποία μετράει τέσσερις σερί νίκες, με πιο σημαντικές αυτές στο Roland Garros το 2022 και το 2023. Δεν έχουν αναμετρηθεί, πάντως, εδώ και τρία χρόνια.

Η Μούχοβα δεν έχει χάσει ακόμα σετ στη διοργάνωση και γενικά έχει αρχίσει αρκετά καλά τη σεζόν, μετρώντας ήδη δύο ημιτελικούς (Ντόχα, Μπρίσμπεν) και έχοντας φτάσει και στη φάση των «16» του Australian Open. Είναι μια παίκτρια με ποικιλία στο παιχνίδι της, που έχει την ικανότητα να αλλάζει ρυθμό στον αγώνα και να αποσυντονίζει την αντίπαλο.

Η Μαρία, από την πλευρά της, έχει πετύχει στην Ντόχα δύο Τοp 10 νίκες (Παολίνι, Σβιόντεκ) και πέρασε στον πρώτο της ημιτελικό μετά τον Απρίλιο του 2024! Έχει φτάσει άλλες δύο φορές στην τετράδα της διοργάνωσης και ψάχνει τώρα τον πρώτο της τελικό. Πραγματικά, δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, τόσο αγωνιστικά, όσο και πνευματικά...

Ο αγώνας θα αρχίσει περίπου στις 18.30-19.00 (Novasports 6), αμέσως μετά τη μονομαχία της Γέλενα Οσταπένκο με τη Βικτόρια Εμπόκο (17.00).

Η περσινή φιναλίστ σταμάτησε με 7-5, 6-4 την Ελιζαμπέτα Κοτσιαρέτο, ενώ η 19χρονη Καναδή άφησε εκτός τη νικήτρια του Roland Garros Έλενα Ριμπάκινα με 7-5, 4-6, 6-4. Με τη νίκη της αυτή, μάλιστα, θα κάνει τη Δευτέρα (16/2) την πρώτη της είσοδο στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης!