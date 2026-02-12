Σάκκαρη στο SDNA: «Από τις μεγαλύτερες νίκες στην καριέρα μου»

Το χαμόγελο έχει επιστρέψει στα χείλη της Μαρίας Σάκκαρη, που βλέπει όλη τη δουλειά που έβαλε τον τελευταίο καιρό να φαίνεται πλέον στο γήπεδο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

«Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα μου, αλλά μία από τις μεγαλύτερες είναι σίγουρα, γιατί είναι πολύ πιο απολαυστικό να το κάνεις όταν έχεις περάσει τόσο δύσκολες στιγμές τον τελευταίο 1.5 χρόνο», είπε στο SDNA η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μετά την τεράστια νίκη επί της Ίγκα Σβιόντεκ και την πρόκριση στα ημιτελικά του Qatar Open, «Είμαι πολύ χαρούμενη που μπόρεσα και το έκανα με τον τρόπο που το έκανα, γιατί είναι άλλο να μπαίνει εκείνη μέσα και να μην είναι καθόλου καλή και άλλο να παίζει έτσι. Νομίζω ότι έπαιξε τρομερά στο πρώτο σετ και γενικά σε όλο το ματς ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο, απέδειξα στον εαυτό μου ότι ανήκω εκεί και όλα είναι θέμα χρόνου».

Είναι, λοιπόν, μια νίκη-δήλωση; «Ναι, εννοείται. Είναι μια παίκτρια που μπαίνει μέσα και πολλές φορές κερδίζει πολύ... περπατητά, πολλά κουλούρια, πολλά εύκολα ματς, οπότε είναι πολύ εύκολο για εκείνη να πάρει το πάνω χέρι, γιατί το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι ήταν πραγματικά κάτι που το χρειαζόμουν και κάτι που μου είχε λείψει πάρα πολύ ως συναίσθημα».

Για τον... light πανηγυρισμό της είπε: «Νομίζω ότι είναι λίγο αγένεια να πανηγυρίσεις μετά από ένα τέτοιο λάθος (της Σβιόντεκ). Σίγουρα ήταν τεράστια νίκη, αλλά δεν μου πήγε η καρδιά. Έχουμε πολύ καλή σχέση και θεωρώ ότι είναι λίγο άσχημο να πας να πανηγυρίσεις... μέσα στη μούρη της ενώ έχει κάνει ένα τέτοιο λάθος. Δηλαδή, θεωρούσα ότι είναι λίγο αντιεπαγγελματικό και αντιαθλητικό».

Η ομάδα της είναι αυτή τη φορά ολιγομελής και o καθένας τη στηρίζει με το δικό του τρόπο. «Έχω δύο πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους μαζί. Η μαμά μου, ξέρεις, είναι άλλου είδους supporter. Δεν μιλάει για τένις, είναι πιο συγκρατημένη, πιο… μαμά! Ο Τομ μιλάει, λέει αυτά που πρέπει να πει και αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να ακούσω εκείνη τη στιγμή. Δεν σου λέω ότι δεν θα ήταν ωραίο να ήταν και ο Γιώργος (Παναγιωτόπουλος) και ο Γιάννης (Στεργίου) εδώ, αλλά θα είναι μαζί μου στα Indian Wells».

Σχολίασε και τα ελληνικά του Τομ Χιλ: «Καλά, δεν υπάρχει. Το “μπράβο ρε” είναι το νέο αγαπημένο του. "Χτύπα, πόδια, έτσι". Γενναία; Του τα λέει, λογικά, η μαμά και τα λέει. Αλλά το "μπράβο ρε" έχει γίνει η αγαπημένη του ατάκα. Επειδή μάλλον το λέω εγώ στον Γιάννη πολλές φορές όταν παίζουμε, το έχει υιοθετήσει από εκεί. Δεν ξέρει ότι γενικά ότι δεν το λέμε σε μια κοπέλα, αλλά μου αρέσει γιατί έχει πλάκα!».

Μάλλον της έχει φέρει γούρι και ο αρραβώνας της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη! «Ναι! Εντάξει, δεν θέλω να “υπονομεύσω” το πώς αισθανόμουν πριν, όμως. Πραγματικά ήμασταν πάντα πάρα πολύ καλά και πάντα ήξερα ότι είναι ο άνθρωπός μου. Είμαι τρισευτυχισμένη, είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω έναν άνθρωπο σαν τον Κωνσταντίνο. Και είναι πολύ χαρούμενος σήμερα! Είναι στην Αμερική και μιλήσαμε για αρκετή ώρα μετά το ματς».

Πανευτυχής ήταν ο Χιλ, ο άνθρωπος που την έχει βοηθήσει τους τελευταίους εννέα μήνες να ξαναβρεί τον δρόμο της. «Είμαι απλά χαρούμενος που βλέπω τη Μαρία χαρούμενη και να παίζει ξανά καλό τένις», είπε στο SDNA ο 31χρονος Βρετανός.

Η Μαρία θα μονομαχήσει αύριο (13/2) περίπου στις 19.00 με Καρολίνα Μούχοβα ή Άνα Καλίνσκαγια. Το άλλο ζευγάρι είναι Οσταπένκο-Εμπόκο.