Με φόρα από... Αθήνα ο Τσιτσιπάς! (vids)

Επιβλητική νίκη επί του πάντα επικίνδυνου Αρτούρ Ριντερκνές πέτυχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο Ρότερνταμ (ATP 500), εκεί όπου πριν από επτά χρόνια έκανε το ντεμπούτο του στο tour.

Πειστικός ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.32), επικράτησε του 30χρονου Γάλλου (Νο.28) με 7-5, 6-3 και έκλεισε θέση στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει αύριο (12/2) τον «γηπεδούχο» Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ (Νο.65).

Σερβίροντας εξαιρετικά και έχοντας μεγάλη σταθερότητα στα ράλι, ο Στέφανος περίμενε υπομονετικά τις ευκαιρίες του και πράγματι τις εκμεταλλεύτηκε για να φτάσει τελικά στην πρόκριση.

Είναι μόλις ο πρώτος γύρος, όμως σε αυτή τη φάση της καριέρας του κάθε νίκη είναι σημαντική και μπορεί να τον βοηθήσει να ξαναβρεί τη χαμένη του αυτοπεποίθηση! Ειδικά όταν έρχεται απέναντι σε έναν ποιοτικό παίκτη του Top 30...

Στο πρώτο σετ οι δύο παίκτες κρατούσαν με σχετική άνεση το σερβίς τους, μέχρι το πρώτο μπρέικ πόιντ του αγώνα στο 4-4, το οποίο έχασε ο Ριντερκνές.

Πιο ουσιαστικός ο Στεφ, πήρε τη δική του πρώτη ευκαιρία στο 6-5 και έκλεισε και το σετ, κάνοντας μεγάλο βήμα προς τη νίκη.

Και την πλησίασε ακόμα περισσότερο, όταν στο τέταρτο μπρέικ πόιντ του στο 2-1, πήρε το προβάδισμα με 3-1. Χωρίς καμία δυσκολία, κράτησε το σερβίς του μέχρι το τέλος και εξασφάλισε το εισιτήριο για τη φάση των «16».

Θυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς «καθάρισε» το περασμένο Σαββατοκύριακο το tie της εθνικής απέναντι στο Μεξικό στο Φάληρο και τη Δευτέρα ταξίδεψε για την Ολλανδία.

Tsitsipas advances with 7-5 6-3 victory over Rinderknech!#ABNAmroOpen — Tennis TV (@TennisTV) February 11, 2026