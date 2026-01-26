Στον Σέλτον το τελευταίο εισιτήριο για την οκτάδα 

Αν και έχασε σετ από τον Κάσπερ Ρουντ, ο Μπεν Σέλτον πήρε τα τρία επόμενα και έκλεισε την τελευταία θέση για τα προημιτελικά του Australian Open.

Συνεπής στη «μεγάλη σκηνή» ο 23χρονος Αμερικανός (Νο,7), λύγισε τον 27χρονο Νορβηγό (Νο.13) με 3-6, 6-4, 6-3, 6-4 και πέρασε στην οκτάδα της διοργάνωσης για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Εκεί έχε μεγάλο ραντεβού με τον Γιάνικ Σίνερ, τον οποίο έχει κερδίσει μόνο μία φορά σε εννιά συναντήσεις και, μάλιστα, οι οκτώ ήττες είναι συνεχόμενες!

Θυμίζουμε ότι τα υπόλοιπα ζευγάρια των προημιτελικών είναι Αλκαράθ-Ντε Μινόρ, Ζβέρεφ-Τιέν και Μουζέτι-Τζόκοβιτς, με τους δύο πρώτους αγώνες να διεξάγονται αύριο (27/1).

Αναμένεται, πάντως, να γίνουν κάτω από κλειστή οροφή, καθώς σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η θερμοκρασία στη Μελβούρνη θα φτάσει τους 45 βαθμούς!

Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στο πρόγραμμα των εξωτερικών γηπέδων και ήδη έχει αναβληθεί η πρεμιέρα του τουρνουά για αθλητές με αμαξίδιο.

Κάτω από κλειστή οροφή θα διεξαχθούν και οι δύο πρώτοι προημιτελικοί των γυναικών (οι άλλοι δύο είναι Πεγκούλα-Ανισιμόβα, Ριμπάκινα-Σβιόντεκ).

Rod Laver Arena (02.30)

Σαμπαλένκα-Γιόβιτς

Ζβέρεφ-Τιέν

(10.00)

Σβιτολίνα-Γκοφ

Αλκαράθ-Ντε Μινόρ